보아, 뉴스에 뜬 '서울대 출신' 피아니스트 오빠 박제 "이 인간 진짜 …

최종수정 2025-09-22 16:27

[스포츠조선 이게은기자] 가수 보아가 첫째 오빠 권순훤 씨와 현실 남매임을 인증했다.

22일 보아는 권순훤 씨의 인터뷰가 담긴 뉴스 영상을 캡처해 눈길을 끌었다. 권순훤 씨는 부산에서 열린 자전거 축제 '2025 세븐브릿지 투어'에 참가, "광안대교 등 너무 좋은 코스를 달린다고 해서 나왔다. 너무 즐거웠다. 서울에서 멀리 내려온 보람이 있다"라며 인터뷰를 통해 소감을 밝혔다.

이에 보아는 "진짜 갔네. 이 인간"이라며 현실 남매임을 인증해 웃음을 안겼다. 또 뉴스 자막에 오빠 이름이 잘못 표기된 것에 대해 "예 기자님. 제 큰오빠 이름이 권순'훤'입니다"라고 정정하기도.

한편 보아의 첫째 오빠인 권순훤 씨는 서울대학교 피아노학과 출신이며, 현재 피아니스트로 활동 중이다. 둘째 오빠이자 뮤직비디오 감독 권순욱 씨는 지난 2021년 복막암 투병 중 39세 나이로 안타깝게 세상을 떠났다.

