'P의 거짓' 개발한 라운드8 스튜디오, 지스타 2025의 게임 컨퍼런스…

네오위즈의 산하 라운드8 스튜디오가 국제 게임 전시회 '지스타 2025' 기간 중 개최되는 '글로벌 게임 컨퍼런스(G-CON 2025, 이하 지콘)'에 참가한다고 22일 밝혔다.
올해 지콘 연사 라인업에 이름을 올린 국내 게임사는 네오위즈가 유일하다. 개인이 아닌 라운드8 스튜디오가 하나의 팀으로 참여해 눈길을 끈다. 이번 행사에는 일본 대표 RPG '드래곤 퀘스트'의 호리이 유지, '클레르 옵스퀴르: 33 원정대'의 수석 작가 제니퍼 스베드버그-옌 등 세계적인 인사들이 연사로 참여한다.
라운드8 스튜디오 최지원 디렉터와 권병수 내러티브 디렉터는 글로벌 흥행작 'P의 거짓'과 DLC 'P의 거짓: 서곡'의 총괄 디렉팅과 전체 내러티브 기획을 각각 담당했다. 권 디렉터는 정통 판타지 소설 '여왕의 창기병'을 집필한 소설가로도 유명하다. 탄탄한 스토리로 호평 받은 '마비노기 영웅전'의 크리에이티브 디렉터이자 대한민국 1세대 판타지 소설 '하얀 로냐프강'을 집필한 이상균 디렉터와 '검은방' 및 '회색도시' 시리즈와 '베리드 스타즈'의 시나리오와 디렉팅으로 두터운 팬층을 확보한 진승호 디렉터는 지난 2024년 네오위즈에 합류, 이야기 중심의 PC·콘솔 게임 개발에 힘쓰고 있다.
