"29년째 가발 생활" 서장훈, 원인 불명 '양털 모발 증후군' 사연자에 '따뜻한 공감' ('물어보살')

기사입력 2025-09-22 18:02


"29년째 가발 생활" 서장훈, 원인 불명 '양털 모발 증후군' 사연자에…

[스포츠조선 조윤선 기자] 서장훈이 희귀 증후군 사연자를 따뜻하게 격려했다.

오늘(22일) 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 334회에는 '양털모발증후군'을 가지고 태어나 29년째 가발을 착용해 왔다는 사연자가 출연한다.

사연자는 현재 가발 회사 사장으로 일하고 있다고 소개하며, 혹시 자신의 아이가 같은 증상을 물려받지 않을까, 또 커서 엄마가 가발을 썼다는 사실로 상처를 받을까 걱정된다고 털어놓는다. 녹화일 기준 생후 7개월 된 아이를 두고 있으며, 아이의 머리숱이 자신보다는 많아 보이지만 아직 어려 잘 모르겠다고 덧붙이기도 한다.

사연자의 가발 착용 상태를 눈치채지 못했던 서장훈과 이수근은 깜짝 놀라고, '양털모발증후근'에 대해 궁금한 보살즈를 향해 사연자는 가발을 살짝 벗어 눈으로 확인시켜주기도 한다. 이어 서장훈은 "우리 가발도 좀 어떻게 해줘"라며 도움을 청하기도 한다.

사연자는 세 살 무렵까지 머리카락이 자라지 않아 검사를 진행했지만 원인 불명의 진단을 받았고, "더 이상 머리카락에 변화가 없을 것"이라는 의사 소견에 가발을 착용하기 시작했다고.

이에 이수근은 "어릴때부터 많이 힘들었겠네"라며 안타까워하고, 서장훈은 "가발이 벗겨진 적은 없냐"고 묻는다. 사연자는 학창시절 전교생 앞에서 가발이 벗겨진적도 있고, 장난치다 머리를 잡아긴 친구로 인해 가발이 벗겨진 적이 있다며 이야기를 이어간다.


"29년째 가발 생활" 서장훈, 원인 불명 '양털 모발 증후군' 사연자에…
전교생 앞에서 가발이 벗겨져 창피한 마음에 집으로 도망쳤지만, 어머니는 다시 학교로 돌려보내셨고, 자신을 강하게 키우려고 하신 것 같다고.

이어 눈물을 보이는 사연자에 서장훈은 "겉으로 보이지 않더라도 누구나 남들과 다른 점이 있다. 나 역시 큰 키 때문에 많은 오해와 시선을 받았다"라며 깊이 공감한다. "사연자는 그 콤플렉스를 이겨내려고 노력했기 때문에 직업으로 하고 있지 않냐. 아이 역시 씩씩하게 클 것"이라고 위로하고, 이수근 역시 "걱정 대출은 미리 하지 말자"라며 따뜻하게 격려한다.

이 외에도 스킨쉽이 부끄러워 연애가 어렵다는 사연, 45년 전 좋은 추억을 선물해 준 사람을 찾고 싶다는 사연 등은 오늘(22일) 밤 8시 30분 KBS Joy에서 확인할 수 있다. 또한 '무엇이든 물어보살'의 더 많은 영상은 주요 온라인 채널(유튜브, 페이스북 등) 및 포털 사이트에서도 찾아볼 수 있다.

