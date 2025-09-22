스포츠조선

'박주호♥' 안나, 암 투병 심경 "진단 전 피로감 무시..카페인 효과 느껴" ('집에서안나와')

기사입력 2025-09-22 18:39


[스포츠조선 조윤선 기자] 박주호 아내 안나가 암 투병 당시 느낀 점을 밝혔다.

22일 '집에서안나와 - with ANNA' 채널에는 'Morning Ride, Home Cooking and Bedtime Stories' 영상이 게재됐다.

영상 속 안나는 남편 박주호와 함께 아침 라이딩을 즐긴 뒤 칼국수 맛집을 찾아 단둘만의 오붓한 시간을 가졌다. 안나는 "맛있게 먹고 자전거를 타면 정말 더없이 행복하다"며 소소한 일상의 즐거움을 전했다.

이어 카페를 찾은 안나는 암 투병과 관련된 솔직한 경험도 밝혔다. 그는 "암과 싸우면서 느낀 게 하나 있다. 카페인이 정말 효과가 있더라"며 "진단받기 전에는 밤에도 에스프레소 마실 수 있었고, 그래도 깊게 잘 수 있었다. 계속되는 피로감은 내가 그냥 지나쳤던 증상"이라고 털어놨다.

저녁에는 시댁에서 직접 기른 채소와 쌀로 가족 식사를 준비했다. 이날은 딸 나은이가 셰프로 나서 엄마의 도움을 받아 능숙하게 요리를 선보였다.


잠자리에서는 자녀들과 함께 책을 읽으며 대화를 나누는 시간도 가졌다. 안나는 "아이들과 책을 읽으면 깊은 대화를 할 수 있다"며 "항상 행복하다는 게 뭘까. 아이들에게 그게 가능하다고 생각하는지 물어봤다"며 "여러 감정을 느끼는 건 괜찮다. 내가 뭘 느끼는지 잘 모를 때도 자연스러운 거다. 그 감정들에 대해 함께 이야기하는 건 언제나 좋은 일"이라고 전했다. 그러면서 "우리는 서로를 위해 있다. 여러분은 절대 혼자가 아니다"라며 따뜻한 위로를 건넸다.

한편 전 축구선수 박주호는 4세 연하의 스위스인 안나와 2015년 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 이들 가족은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.

2022년에는 안나가 암 투병 중이라는 사실이 전해져 안타까움을 안긴 바 있으나, 항암 치료와 수술을 무사히 마치고 건강을 회복 중인 것으로 알려졌다. 박주호는 여러 방송을 통해 "아내가 현재 완치는 아니지만 좋은 판정을 받고 추적 관찰만 잘하면 되는 상태다. 굉장히 많이 좋아졌다"고 전했다.

