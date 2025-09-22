고준희, 100억대 성수 아파트로 이사 "부모님 건강 때문에 첫 독립 늦…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 고준희가 40년째 독립하지 않고 부모님과 살았던 이유를 밝혔다.
부모님과 40년째 거주 중이라는 고준희는 "우리는 각자 할 일 하고 밥 먹을 때나 서로 필요할 때 만난다"고 설명했다. 이어 함께 사는 이유에 대해 "원래 재작년에 독립하려고 했다. 근데 엄마, 아빠가 건강검진 받았는데 되게 안 좋게 나왔다. 그러니까 부모님을 옆에서 눈으로 봐야지 내가 좀 안심이 되니까 같이 살게 됐다"고 밝혔다. 그러면서 "근데 어느 정도 괜찮아지셔서 나도 좀 혼자 살아보고 싶다"며 11월 독립 계획을 전했다.
|
또한 고준희는 부모님과 같이 살면 자주 싸우지 않냐는 질문에 "12시 안에는 집에 와야 한다"며 "'시집가라고 하면서 어떻게 12시까지 오라고 하냐'고 한 적도 있다. 이건 말이 안 된다"고 토로했다.
그러자 고준희 아버지는 "그냥 혼자 살아라. 결혼하려고 하냐. 이제 내일모레면 40 넘지 않았냐"고 말했고, 고준희는 "그런 거 얘기하지 마라"라고 발끈했다.