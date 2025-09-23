스포츠조선

'1형 당뇨' 윤현숙, 또 건강 이상 신호…"CT·피검사 해야 하나"

기사입력 2025-09-23 15:04


'1형 당뇨' 윤현숙, 또 건강 이상 신호…"CT·피검사 해야 하나"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 윤현숙이 건강 상태를 직접 전하며 팬들의 걱정을 샀다.

윤현숙은 22일 자신의 SNS에 셀카와 함께 "이 요래요래~~ 이렇게 보니 나도 눈이 큰 것 같아. 웃으면 없어지는 신기한 내 눈. 다음 생엔 더 큰 눈을 주셔요"라며 글을 올렸다.

이어 "일반 검사에서는 안구 건조증과 시력 저하 외엔 특별한 이상은 없다고 한다. 일단 안심"이라고 전하면서도, "더 자세한 건 조형제 CT와 피검사를 해야 하나 말아야 하나 고민된다. 왜 자꾸 눈이 붓는 걸까?"라며 걱정을 드러냈다.

윤현숙은 1형 당뇨를 앓고 있음을 공개한 바 있어 팬들의 우려를 더욱 샀다. 게시물을 접한 누리꾼들은 "늘 건강하시길", "걱정된다", "꼭 정밀검사 받아보세요" 등 응원의 메시지를 보냈다.

앞서 지난 5일 윤현숙은 "오늘 아침엔 시야가 뿌옇게 잠시 거울에 내 얼굴이 안 보였다. 이것 또한 당뇨와 함께 나타나는 증세. 이러길 5개월. 미루었던 안과 진료 예약 더 이상은 미루지 말고 해보자. 저~~ 눈에 아무것도 안 했어요. 그냥 막 눈이 너무 부어요. 뭔가 이상한 거 맞죠?"라며 걱정을 이어갔다.

한편 윤현숙은 1992년 혼성그룹 잼으로 데뷔했으며 이후 걸그룹 코코 멤버, 배우로 활약했다. 지난해 1형 당뇨 진단을 받았다면서 "몸무게가 38㎏까지 빠졌다. 심장 근육까지 빠져 심정지가 올 뻔했다"라고 밝혀 많은 응원을 받았다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, 결국 ♥남편 행동에 터졌다..."세무사 딴거 보면 멀쩡한데"

2.

조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

3.

이선희, 배임 논란 속 DJ 데뷔…"DJ HEE 출격"

4.

구독자 165만 유튜버, 음주 측정 거부 후 도주 중 '현행범 체포'

5.

심수창 '7년만 파경' 입 열었다…"결혼은 미친 짓, 아들 빨리 낳을 걸"

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, 결국 ♥남편 행동에 터졌다..."세무사 딴거 보면 멀쩡한데"

2.

조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

3.

이선희, 배임 논란 속 DJ 데뷔…"DJ HEE 출격"

4.

구독자 165만 유튜버, 음주 측정 거부 후 도주 중 '현행범 체포'

5.

심수창 '7년만 파경' 입 열었다…"결혼은 미친 짓, 아들 빨리 낳을 걸"

스포츠 많이본뉴스
1.

'라민 야말 발롱도르 도둑맞았다?' 父 분노 폭발 "내 아들이 압도적인 세계 최고→이상한 일 벌어져"

2.

'10G 연속 안타+환상 수비' 김하성, 옵트아웃 재촉하는 소리...현지 중계진 "좋아~좋아~" 외쳤다

3.

이강인 'EPL 이적' 중대 변수 발생...英 특급 조명, '이강인 영입설 장본인' 떠난다

4.

MLS 최고 듀오 미쳤다! 손흥민+부앙가 나란히 이주의 팀 선정→메시도 포함…3경기 연속 해트트릭 LAFC 역사

5.

5강도 보였는데 끝내 9위. 곽빈은 보는 곳이 달랐다. "그래서 내년에 더 기대. 어린 선수들 잠재력 무궁무진"[인천 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.