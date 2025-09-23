스포츠조선

엄정화♥송승헌, 초밀착 포옹…컴백쇼는 '핑크빛' 엔딩? ('금쪽같은 내 스타')

기사입력 2025-09-23 15:33


사진 제공==KT스튜디오지니

[스포츠조선 안소윤 기자] '금쪽같은 내 스타' 엄정화, 송승헌의 피날레가 완벽한 해피엔딩을 이룰 수 있을지 주목된다.

23일 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'(극본 박지하, 연출 최영훈) 측은 최종회 방송을 앞둔 이날 봉청자(엄정화)와 독고철(송승헌)의 완벽한 피날레를 기대케 하는 스틸을 공개했다. 여기에 패닉에 빠진 고희영(이엘)과 강두원(오대환)의 모습은 파란만장했던 컴백쇼의 마지막 이야기에 대한 궁금증을 한껏 끌어올린다.

지난 방송에서 봉청자는 잃어버린 기억을 되찾았다. 충격에 휩싸인 봉청자를 일으켜 세운 건 든든한 버팀목처럼 위로가 됐던 독고철이었다. 특히 봉청자가 독고철이 '0728'이라는 사실을 알았음을 밝히며 마주한 미소는 애틋한 설렘을 더했다. 여기에 고희영을 향한 봉청자의 짜릿한 반격이 더해지며 컴백쇼의 피날레에 기대감을 높였다.

그런 가운데 봉청자, 독고철의 초밀착 포옹이 설렘 지수를 높인다. 봉청자를 지키기 위해 '위장잠입 매니저'로 변신했던 독고철. 이제는 완벽한 복귀를 위해 '재활 트레이너'로 깜짝 변신한다고. 재활 도중 벌어진 해프닝에 당황도 잠시, 서로의 품에 안긴 두 사람의 눈맞춤이 보는 이들까지 두근거리게 한다.

시상식 레드카펫에 동행한 봉청자, 독고철의 모습도 눈길을 끈다. 늘 먼발치서 바라만 보던 독고철이 봉청자의 곁에 선 이유는 무엇일지 궁금해진다. 또 25년 전 최연소 여우 주연상을 수상하며 '0728'에게 감사를 전했던 그날이 떠오르는 봉청자의 모습도 흥미롭다. 25년을 건너 마음을 확인한 두 사람이 핑크빛 피날레를 완성할 수 있을지, 변화무쌍하게 이어져 온 두 사람 관계의 끝이 어디일지 궁금해진다.

그런가 하면 '금쪽이 빌런' 고희영, 강두원의 위기도 포착됐다. 혼란과 불안에 잠식된 고희영의 공허한 눈빛, 형사와 피의자로 취조실에서 신경전을 벌이는 독고철과 강두원의 대치가 흥미진진하다. 과연 25년간 숨겨온 비밀이 세상 밖으로 나올지, '금쪽이 빌런'들의 최후에도 이목이 집중된다.

최종회를 앞두고 엄정화, 송승헌, 이엘, 오대환이 굿바이 메시지를 전했다. 엄정화는 "'금쪽같은 내 스타' 그리고 봉청자를 사랑해 주신 모든 시청자분께 감사드린다. 많은 분이 함께 즐거워하고, 공감해 주신 덕분에 연기하는 동안 행복하고 즐거웠다. 촬영을 마친 지금, 그 즐거움과 감동이 더 크게 느껴지는 것 같다"라고 따뜻한 종영 소감을 전하며 "마지막까지 재미와 감동을 약속드릴 테니 놓치지 말고 함께 해 달라"고 마지막까지 본방 사수를 독려했다.

송승헌은 "오랜 시간 촬영하며 정말 특별한 작품이 됐다. 함께 웃고 울며 시청해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 끝까지 함께 해주신 시청자분들 덕분에 행복했고, 제게도 '금쪽같은' 시간으로 남을 것 같다. 마지막까지 따뜻하게 지켜 봐달라"고 애정 가득한 메시지를 전했다.


이엘은 "새로운 모습을 보여드리려 노력했는데 그 도전을 재미있게 받아들여 주신 것 같아 기쁜 마음이 가득하다. '순한맛' 로맨틱 코미디, '금쪽같은 내 스타'를 사랑해 주셔서 감사드린다. 마지막까지 재미있게 봐달라"면서 감사를 보냈다. 오대환 역시 "사랑해 주시고 관심 가져주신 모든 시청자 여러분께 진심으로 감사의 인사를 전한다. 여러분의 응원과 사랑 덕분에 이 작품이 오래도록 마음속에 따뜻하게 남을 것 같다"라며 진심 어린 메시지를 전했다.

한편, 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타' 최종회는 23일 오후 10시 채널 ENA를 통해 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



