이민정, ♥이병헌 글로벌 인기에 '당혹'스러워진 이유…"선글라스를 껴도 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 남편 이병헌과 함께한 베니스 데이트 일상을 공개했다.
이민정은 23일 자신의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "준후야 너네 엄마아빠 데이트한다ㅋㅋ MJ♥BH 휴일 엿보기"라는 제목의 영상을 공개했다.
영상에서 이민정은 남편에게 "마스크 벗고 다니면서 사람들이 알아볼 때마다 10유로씩 준다"고 농담을 걸었다. 하지만 예상보다 많은 팬들이 이병헌을 알아보자 "벌써 100유로가 넘었다. 다시 마스크 써라"고 당황했다.
저녁 식사 자리에서는 부부의 현실적인 티격태격이 이어졌다. 해산물 요리에 레몬을 뿌리던 이병헌에게 이민정은 "너무 많이 뿌리지 말라"고 지적했고, 이병헌은 "소독의 의미가 있다"며 맞섰다.
이민정은 또 "역류성 식도염 주범이 자기 전 2시간 안에 먹는 거다"고 조언했지만, 이병헌은 "너도 맨날 자기 전 뭐 먹지 않냐"고 폭로했다. 이에 이민정은 "아기 보느라 못 먹어서 고기 두세 점 먹는 거다. 저녁 두 끼 먹고 육개장에 김치 먹는 것보단 낫다"고 받아쳐 웃음을 더했다.
영상 말미, 이민정은 "엄마가 서이 사진을 계속 보내준다. 아이들이 너무 보고 싶다"며 울컥하는 모습을 보여 팬들의 마음을 뭉클하게 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com