스포츠조선

이민정, ♥이병헌 글로벌 인기에 '당혹'스러워진 이유…"선글라스를 껴도 알아봐" (이민정MJ)

기사입력 2025-09-24 06:31


이민정, ♥이병헌 글로벌 인기에 '당혹'스러워진 이유…"선글라스를 껴도 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 남편 이병헌과 함께한 베니스 데이트 일상을 공개했다.

이민정은 23일 자신의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 "준후야 너네 엄마아빠 데이트한다ㅋㅋ MJ♥BH 휴일 엿보기"라는 제목의 영상을 공개했다.

이들은 이병헌이 출연한 영화 '어쩔 수가 없다'가 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청돼 부부 동반으로 베니스를 찾았다.

영상에서 이민정은 남편에게 "마스크 벗고 다니면서 사람들이 알아볼 때마다 10유로씩 준다"고 농담을 걸었다. 하지만 예상보다 많은 팬들이 이병헌을 알아보자 "벌써 100유로가 넘었다. 다시 마스크 써라"고 당황했다.

거리의 바이올린 연주자마저 연주를 멈추고 이병헌을 바라볼 정도로 그의 인기가 뜨겁자 이민정은 "이놈의 입을 잘못 놀려서 40만원 나가게 생겼다"며 웃픈 반응을 보였다.


이민정, ♥이병헌 글로벌 인기에 '당혹'스러워진 이유…"선글라스를 껴도 …

이민정, ♥이병헌 글로벌 인기에 '당혹'스러워진 이유…"선글라스를 껴도 …

이민정, ♥이병헌 글로벌 인기에 '당혹'스러워진 이유…"선글라스를 껴도 …

이민정, ♥이병헌 글로벌 인기에 '당혹'스러워진 이유…"선글라스를 껴도 …
그는 또 "선글라스를 껴도 외국인들이 어떻게 알아보냐"며 놀라워했고, 지인은 "이병헌의 선글라스 사진이 워낙 시그니처라 그렇다"고 설명해 웃음을 자아냈다.

저녁 식사 자리에서는 부부의 현실적인 티격태격이 이어졌다. 해산물 요리에 레몬을 뿌리던 이병헌에게 이민정은 "너무 많이 뿌리지 말라"고 지적했고, 이병헌은 "소독의 의미가 있다"며 맞섰다.


이민정은 또 "역류성 식도염 주범이 자기 전 2시간 안에 먹는 거다"고 조언했지만, 이병헌은 "너도 맨날 자기 전 뭐 먹지 않냐"고 폭로했다. 이에 이민정은 "아기 보느라 못 먹어서 고기 두세 점 먹는 거다. 저녁 두 끼 먹고 육개장에 김치 먹는 것보단 낫다"고 받아쳐 웃음을 더했다.


이민정, ♥이병헌 글로벌 인기에 '당혹'스러워진 이유…"선글라스를 껴도 …
다음 날 두 사람은 베네치아 명물 곤돌라를 타며 여유로운 시간을 보냈다. 이민정은 설렘 가득한 모습으로 촬영에 임했지만, 이병헌은 여전히 유튜브 구독자 50만 명 달성 실패로 영상 속에서 블러 처리된 상태로 등장해 팬들의 아쉬움을 샀다. 이병헌은 "계속 찍으면 타는 순간을 못 즐기지 않느냐"며 촬영을 제지했고, 결국 카메라를 건네받아 이민정을 직접 촬영하는 '즉석 감독'으로 변신하기도 했다.

영상 말미, 이민정은 "엄마가 서이 사진을 계속 보내준다. 아이들이 너무 보고 싶다"며 울컥하는 모습을 보여 팬들의 마음을 뭉클하게 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, 결국 '관리 지옥' 300평 대저택 떠났다 "시골로 귀농"

2.

수지, 결국 '눈동자 점' 제거 수술 받았다..달라진 얼굴에 조현아도 깜짝

3.

아빠 이규혁 닮아 엉엉 울었다는 손담비 딸...붕어빵 부녀의 "가족여행 성공"

4.

"장도연한테 서운해!" 공개 저격에 당황...세븐틴 에스쿱스, 귀여운 질투 (살롱드립)

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, 결국 '관리 지옥' 300평 대저택 떠났다 "시골로 귀농"

2.

수지, 결국 '눈동자 점' 제거 수술 받았다..달라진 얼굴에 조현아도 깜짝

3.

아빠 이규혁 닮아 엉엉 울었다는 손담비 딸...붕어빵 부녀의 "가족여행 성공"

4.

"장도연한테 서운해!" 공개 저격에 당황...세븐틴 에스쿱스, 귀여운 질투 (살롱드립)

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

2.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

3.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

4.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

5.

'노땅들은 제발 좀 닥치시고!' 손흥민 전 동료의 작심발언. 레전드들의 훈수가 맨유를 망치고 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.