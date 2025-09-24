스포츠조선

최악의 날벼락! 황희찬 결국 자리 뺏긴다→2부리거에 바이아웃 980억?…울버햄튼 '쿠냐 대체자' 영입 정조준

기사입력 2025-09-24 15:15


최악의 날벼락! 황희찬 결국 자리 뺏긴다→2부리거에 바이아웃 980억?……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

최악의 날벼락! 황희찬 결국 자리 뺏긴다→2부리거에 바이아웃 980억?……
사진=SNS

[스포츠조선 강우진 기자]울버햄튼이 또다시 공격수 영입을 준비한다. 한국 축구 국가대표팀 공격수 황희찬에게는 달갑지 않은 소식이다.

영국 커트오프사이드는 24일(한국시각) "울버햄튼 원더러스는 데포르티보 라코루냐의 예레마이 에르난데스 영입에 관심을 보이고 있다"라고 전했다. 데포르티보 라코루냐는 스페인 라리가2(2부리그) 소속 팀이다.

앞서 스페인 피차헤스의 보도에 따르면 울버햄튼은 에르난데스가 장기적으로 봤을 때 구단에 중요한 영입이 될 것이라 보고 있다. 그의 영입에 6000만 유로(약 980억원)의 바이아웃 조항을 발동할 의향이 있다고 한다. 울버햄튼이 다가오는 1월 이적시장에 이 거래를 성사시킬 수 있을지는 지켜봐야 한다. 최근 몇 달간 첼시와 아스널도 에르난데스와 연결돼 왔다.

울버햄튼은 이번 시즌 힘든 출발을 했다. 반등을 위해 노력해야 하는 상황이다. 적절한 선수를 영입하는 것이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류에 도움을 줄 수 있다. 에르난데스 또한 프리미어리그로 이적하는 데 매력을 느끼고 있다고 한다. 이는 에르난데스에게도 엄청난 기회다. 잉글랜드 무대는 축구선수라면 누구나 꿈꾸는 곳이다.

상황이 어떻게 전개될지는 두고 봐야 한다. 데포르티보 라코루냐는 핵심 선수를 잃고 싶지 않겠지만, 바이아웃 조항이 충족되면 그를 붙잡을 방법은 없다.


최악의 날벼락! 황희찬 결국 자리 뺏긴다→2부리거에 바이아웃 980억?……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

최악의 날벼락! 황희찬 결국 자리 뺏긴다→2부리거에 바이아웃 980억?……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

최악의 날벼락! 황희찬 결국 자리 뺏긴다→2부리거에 바이아웃 980억?……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
에르난데스는 득점력과 창의성을 더해줄 것이고, 울버햄튼의 공격력을 바꿀 잠재력을 가지고 있다. 프리미어리그에서 요르겐 스트란드 라르센과 함께 뛰며 좋은 파트너십을 구축할 수 있다. 기술적 능력 또한 뛰어나 프리미어리그에 잘 적응할 수 있을 것으로 보이며, 울버햄튼은 그가 합류하자마자 제역할을 해줄 것이라 기대하고 있다.

울버햄튼은 지난 여름 이적시장에서 마테우스 쿠냐를 매각한 이후 재정적으로 여유가 있다. 그가 떠난 자리를 제대로 메우지 못한 상황에서, 에르난데스는 확실히 좋은 보강책이 될 수 있다.

쿠냐의 대체자 영입에 실패하면서 황희찬이 그자리를 채우고 있다. 새로운 경쟁자가 합류한다면 주전 자리가 위태롭다. 에르난데스의 합류는 황희찬에게 독이될 수 있다.


매체는 "울버햄튼은 이번 시즌 프리미어리그 잔류에 사활을 걸고 있다"라며 "1월 이적시장에서 반드시 스쿼드의 구멍을 메워야 한다. 지금 같은 경기력을 유지한다면 챔피언십(2부 리그)으로 강등될 가능성이 크다"라고 전했다.

이어 "팀을 뒤집어 놓을 수 있는 선수들이 필요하고, 에르난데스는 분명히 공격에서 큰 변화를 가져올 수 있는 선수"라고 덧붙였다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

2.

[인터뷰④] 이병헌 "이민정 유튜브서 42분 모자이크 굴욕? 오히려 안도감 생겨"('어쩔수가없다')

3.

'문경찬♥' 박소영 "결혼 후에도 여사친에 조언 구하는 건 너무 치욕적"

4.

[SC현장] "1만 회 기뻐, 임영웅 꼭 함께하고파"…안방마님 엄지인→새 얼굴 박철규가 이끌어 갈 新 '아침마당'(종합)

5.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

스포츠 많이본뉴스
1.

"몇 번을 만류했는데" KIA 154㎞ 파이어볼러 은퇴라니, 고작 25살인데 왜 의지 확고했나

2.

'초대박' LAFC 최초 역사! 다 손흥민 덕분이다→이주의 선수 선정…SON 때문에 전술까지 싹 다 바꿨어

3.

투수도 글러브 모자 던지며 괴로워했다…159.5㎞에 번트가 낳은 비극 "무서운 장면"

4.

또또또또 '오피셜' 발표! SON, SON, SON! 어딜 가도 쏘니다..."손흥민, 우승 희망에 불 지폈어" 메시까지 제친 '흥부 듀오' 괴력, 파워랭킹 6위 등극

5.

또 미친 듯 던진 오타니 '6이닝 8K 무실점', 가을야구 1선발답다...14G ERA 2.87 정규시즌 마무리

스포츠 많이본뉴스
1.

"몇 번을 만류했는데" KIA 154㎞ 파이어볼러 은퇴라니, 고작 25살인데 왜 의지 확고했나

2.

'초대박' LAFC 최초 역사! 다 손흥민 덕분이다→이주의 선수 선정…SON 때문에 전술까지 싹 다 바꿨어

3.

투수도 글러브 모자 던지며 괴로워했다…159.5㎞에 번트가 낳은 비극 "무서운 장면"

4.

또또또또 '오피셜' 발표! SON, SON, SON! 어딜 가도 쏘니다..."손흥민, 우승 희망에 불 지폈어" 메시까지 제친 '흥부 듀오' 괴력, 파워랭킹 6위 등극

5.

또 미친 듯 던진 오타니 '6이닝 8K 무실점', 가을야구 1선발답다...14G ERA 2.87 정규시즌 마무리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.