스포츠조선

임하룡, 장동건에 子 결혼 축의금 100만 원 받은 사연 "친하지도 않은데"

기사입력 2025-09-24 07:00


임하룡, 장동건에 子 결혼 축의금 100만 원 받은 사연 "친하지도 않은…

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 겸 배우 임하룡이 배우 장동건과의 남다른 인연을 밝혔다.

23일 유튜브 콘텐츠 '서경석의 인생수업'에서는 '인맥 관리 상위 1% 임하룡이 후배들에게 사랑받는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

'프로 경조사 참석러'로 유명한 임하룡에게 서경석은 "그동안 축의금, 조의금을 다 합치면 얼마나 될지 계산해봤냐"고 물었다.

이에 임하룡은 "계산까진 안 했는데 사람을 많이 알수록 축의금은 줄어든다"고 의외의 답을 내놨다. 임하룡은 "나도 예산이 있을 거 아니냐. 너무 많이 알다 보니까 봉투가 얇아진다. '임하룡 입장에서 이거 보낼 사람이 아닌데' 하면서 섭섭해하는 사람들이 많더라. 하루 다섯 군데를 다니면 좀 줄더라"라고 솔직히 밝혔다.

임하룡은 "그래도 성의를 표하는 게 좋다. 옛날에 누가 장동건 할아버지 돌아가셨는데 안 가냐더라. '동건이랑 친하지도 않는데 할아버지까지 가야 되나' 하다 일단 쫓아갔다. 갔는데 지갑에 5만원밖에 없더라. 돈 좀 꿔달라 하기도 그래서 그냥 5만원을 냈다"며 "그랬더니 얘가 우리 아들 결혼식에 100만 원을 냈다. 미치겠더라. 그래서 장동건 결혼식에는 좀 쐈다"고 밝혔다.


임하룡, 장동건에 子 결혼 축의금 100만 원 받은 사연 "친하지도 않은…
바쁜 경조사 스케줄에도 끝까지 남아있는다는 임하룡은 "돈도 냈는데 맛있는 밥도 먹고 같이 가면 보고 싶었던 선후배들이 다 있지 않냐. 옛날 얘기하면서 얼마나 재밌냐. 그게 즐겁다. 시간이 되면 끝까지 있고 너무 오래 있어서 고맙다더라"라고 밝혔다.

이어 "연예인 가족 아니고 비연예인 가족한테 갔을 때는 연예인들이 없으니까 그나마 이 얼굴도 좋아하더라. 그리고 지방 같은 데를 못 가니까 화환을 보내면 그렇게 좋아하신다. 화환은 돈이 좀 약하지 않냐. 예전의 반값이다. 그러다 보니까 화환을 보내면 효과가 좀 크다"고 너스레를 떨었다.

8000여명의 인맥을 관리하는 비법에 대해서는 "인간관계도 인내 같다. 면전에서 화를 내지 말아야 한다. 화내면 인간관계가 깨지지 않냐. 면전에서 화내지 않고 혼자 삭이다 보니까 사람 좋다고 한다"며 "혼자 삭이다 푸는 방법이 있다. 예전에는 노래방에 가서 고음 가수들 노래를 불렀다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, 결국 '관리 지옥' 300평 대저택 떠났다 "시골로 귀농"

2.

수지, 결국 '눈동자 점' 제거 수술 받았다..달라진 얼굴에 조현아도 깜짝

3.

아빠 이규혁 닮아 엉엉 울었다는 손담비 딸...붕어빵 부녀의 "가족여행 성공"

4.

"장도연한테 서운해!" 공개 저격에 당황...세븐틴 에스쿱스, 귀여운 질투 (살롱드립)

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, 결국 '관리 지옥' 300평 대저택 떠났다 "시골로 귀농"

2.

수지, 결국 '눈동자 점' 제거 수술 받았다..달라진 얼굴에 조현아도 깜짝

3.

아빠 이규혁 닮아 엉엉 울었다는 손담비 딸...붕어빵 부녀의 "가족여행 성공"

4.

"장도연한테 서운해!" 공개 저격에 당황...세븐틴 에스쿱스, 귀여운 질투 (살롱드립)

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

2.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

3.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

4.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

5.

'노땅들은 제발 좀 닥치시고!' 손흥민 전 동료의 작심발언. 레전드들의 훈수가 맨유를 망치고 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.