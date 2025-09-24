임하룡, 장동건에 子 결혼 축의금 100만 원 받은 사연 "친하지도 않은…

|
[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 겸 배우 임하룡이 배우 장동건과의 남다른 인연을 밝혔다.
이에 임하룡은 "계산까진 안 했는데 사람을 많이 알수록 축의금은 줄어든다"고 의외의 답을 내놨다. 임하룡은 "나도 예산이 있을 거 아니냐. 너무 많이 알다 보니까 봉투가 얇아진다. '임하룡 입장에서 이거 보낼 사람이 아닌데' 하면서 섭섭해하는 사람들이 많더라. 하루 다섯 군데를 다니면 좀 줄더라"라고 솔직히 밝혔다.
임하룡은 "그래도 성의를 표하는 게 좋다. 옛날에 누가 장동건 할아버지 돌아가셨는데 안 가냐더라. '동건이랑 친하지도 않는데 할아버지까지 가야 되나' 하다 일단 쫓아갔다. 갔는데 지갑에 5만원밖에 없더라. 돈 좀 꿔달라 하기도 그래서 그냥 5만원을 냈다"며 "그랬더니 얘가 우리 아들 결혼식에 100만 원을 냈다. 미치겠더라. 그래서 장동건 결혼식에는 좀 쐈다"고 밝혔다.
이어 "연예인 가족 아니고 비연예인 가족한테 갔을 때는 연예인들이 없으니까 그나마 이 얼굴도 좋아하더라. 그리고 지방 같은 데를 못 가니까 화환을 보내면 그렇게 좋아하신다. 화환은 돈이 좀 약하지 않냐. 예전의 반값이다. 그러다 보니까 화환을 보내면 효과가 좀 크다"고 너스레를 떨었다.
8000여명의 인맥을 관리하는 비법에 대해서는 "인간관계도 인내 같다. 면전에서 화를 내지 말아야 한다. 화내면 인간관계가 깨지지 않냐. 면전에서 화내지 않고 혼자 삭이다 보니까 사람 좋다고 한다"며 "혼자 삭이다 푸는 방법이 있다. 예전에는 노래방에 가서 고음 가수들 노래를 불렀다"고 밝혔다.
