'47세' 전현무, "결혼하고 싶다"더니 ♥웨딩사진 공개..한강뷰 호텔서 행복

기사입력 2025-09-24 06:00


[스포츠조선 김수현기자] 전현무 임우일이 신혼부부 콘셉트로 한강뷰 호텔에서 기념사진을 남겼다.

23일 방송된 방송된 MBC 교양프로그램 '이유 있는 건축-공간 여행자'에서는 10회를 맞이해 서울을 남과 북으로 가로지르는 한강을 탐구하기로 했다.

임우일은 "날이 너무 습하니까 살짝 쉬었다 갈 곳 없을까요?"라 물었고 전현무는 "뭐 그런 징그러운 이야기를 해? 뭘 쉬었다 가냐. 뭔 애기를 하냐 남자한테"라고 버럭했다.

"그게 뭐 어떻냐"는 비난에 전현무는 "너무 그윽하게 얘기하니까 징그러웠다"라며 급하게 해명했다.

그러면서 전현무는 "한강의 신상 핫플이 있다"며 "박선영이 트렌드에 약하다. 우리가 영하게 살아야 한다. 이런데를 아셔야 한다"라고 거들먹댔다.

박선영은 "어느정도길래 이렇게까지 하냐"며 기대감이 높아졌지만 임우일은 "불안한게, 형님 가면 다 사라지지 않냐"라고 찬물을 뿌렸다.


'47세' 전현무, "결혼하고 싶다"더니 ♥웨딩사진 공개..한강뷰 호텔서…
박선영은 "여기 계셔라. 우리끼리 갔다 올게"라며 놀렸고 전현무는 "이 업체의 발전을 위해 저는 안가겠다"라고 맞받아쳤지만 급하게 엘리베이터에 함께 올라 웃음을 자아냈다. 유

행 절단 전문가 전현무가 소개한 곳은 세계 최초로 다리 위에 세워진 호텔이었다.


한강대교 북단에 세워진 호텔은 엘리베이터 문이 열리면 바로 호텔 내부였다. 마치 강 위에 있는 듯한 뷰. 임우일은 "한강 위에 있는 듯한 느낌이었다"라고 설명했다.

2024년 7월부터 영업을 시작했는데 호텔 오픈과 동시에 풀예약이 됐다고. 온통 한강뷰가 가득한 호텔은 천장도 열 수 있어 채광을 한 몸에 받을 수 있었다. 전현무는 "비 올 때나 눈 올 때를 생각해봐라"라며 어깨를 으쓱했다.

1박에 50만 원 정도 된다는 호텔에 전현무는 "여기 예약하기도 쉽지 않다. 사진을 얼른 찍어라"라며 서둘러 포즈를 취했다.

신혼부부 사진 같은 임우일과 전현무의 사진에 박선영이 놀리자 임우일은 전현무에게 폭 안겨 웃음을 자아냈다.

