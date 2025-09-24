손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC…

스포츠조선

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-24 07:38


[스포츠조선 백지은 기자] 레전드 축구선수 손흥민이 입담을 과시했다.

23일 유튜브 채널 하나TV에는 '우승컵 안고 돌아온 월클 쏘니의 하나뿐인 고민은? 무릎팍박사 EP.1'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 강호동은 미국 로스앤젤레스FC로 이적한 손흥민을 만나 속깊은 대화를 나눴다.

강호동은 "득점왕이 돼서 기록을 세우면 보너스가 나오냐"고 물었고, 손흥민은 "보너스는 팀 성적에 따라 달라진다. 우승을 하거나 챔피언스리그에 진출하면 나온다"고 답했다.

강호동은 "월급이냐, 주급이냐"라며 연봉 시스템을 궁금해 했고 손흥민은 "사람들이 오해하는 게 영국에서 뛰면 다 주급이라고 하더라. 현실적으로 월급쟁이"라고 말해 눈길을 끌었다. 손흥민의 연봉은 약 181억원에 달하는 것으로 알려져 있기 때문이다. 그는 "제가 은행 모델 7년차다. 조언도 많이 받고 상품도 가입한다"고 자산관리 비결을 밝혔다.


강호동은 또 손흥민의 프로필을 소개하면서 '옷을 가장 못 입는 선수' 1위에 꼽힌 사실을 언급했다. 손흥민은 "저 되게 예민하다"고 반응했다. 하지만 강호동은 "도대체 토트넘 선수들이 어떻게 입길래 그러냐. 2등이랑 격차가 좀 벌어지는 1등이라고 들었다"고 놀렸고, 손흥민은 "그건 어디서 들으신 거냐"며 당황했다.

손흥민은 또 '본인보다 옷을 더 못 입는 선수는 누구냐'는 질문에 "너무 많다. 그냥 다. 전부다"라고 흥분하기도 했다. 자신의 의상 콘셉트에 대해서는 "스타일리스트가 해준대로 입었다. 무슨 콘셉트인지는 못 들었다"고 털어놨다.

'무릎팍박사'는 레전드 예능 '무릎팍도사'를 현대적으로 재해석한 프로그램으로 강호동 손흥민 지드래곤의 만남으로 화제를 모은 바 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

