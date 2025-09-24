스포츠조선

'사야♥'심형탁子 하루, 역시 만화 찢고 나온 아기…'인간 파인애플' 됐다 ('슈돌')

기사입력 2025-09-24 08:17


'사야♥'심형탁子 하루, 역시 만화 찢고 나온 아기…'인간 파인애플' 됐…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다' 심형탁의 생후 223일 하루가 첫 수영에 나선다.

24일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 591회는 '매일매일 고마워' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 김준호, 심형탁이 함께한다.

심형탁의 아들 하루가 '만찢베'(만화를 찢고 나온 듯한 베이비)다운 수영복 패션을 선보여 이목을 집중시킨다. 앞서 '수박 하루'로 변신했던 하루가 이번에는 머리부터 발끝까지 완벽하게 인간 파인애플로 변해 귀여움을 폭발시킨다.

하루의 귀여움은 물속에서 폭발한다. 하루는 입수와 동시에 완벽히 물에 적응해 놀라움을 자아낸다. 목튜브를 착용하고 머리만 물 위로 내민 하루는 포동포동한 허벅지 힘으로 첨벙첨벙 발장구를 치며 직진 본능을 뽐내더니 예상치 못한 순간 방향 전환까지 성공해 주변 사람들의 시선을 단번에 사로잡는다. 하루는 물 위에서 떡 뻥까지 먹는 여유를 과시하며 수영 천재의 면모를 보여준다. 이에 박수홍은 "하루 수영장 처음 맞아요?"라며 생애 첫 수영에 거침없이 물 속을 활보하는 하루의 수영천재 모먼트에 감탄을 터뜨린다.

아들 덕후 심형탁은 하루의 수영 실력에 눈을 번쩍 뜬다. 그는 "하루가 자유형, 배영 다 하는 거에요"라며 하루 자랑을 쏟아내더니 "하루 수영 선수 시켜야겠어요"라며 남다른 물 적응력에 미래의 진로까지 결정해버리는 팔불출 아빠의 모습으로 웃음을 자아낸다. '만찢베' 하루의 남다른 수영복 비주얼과 수영선수 뺨치는 수영 실력은 오늘 '슈돌' 본 방송에서 공개된다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

3.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

3.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

5.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.