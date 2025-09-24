'사야♥'심형탁子 하루, 역시 만화 찢고 나온 아기…'인간 파인애플' 됐…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다' 심형탁의 생후 223일 하루가 첫 수영에 나선다.
하루의 귀여움은 물속에서 폭발한다. 하루는 입수와 동시에 완벽히 물에 적응해 놀라움을 자아낸다. 목튜브를 착용하고 머리만 물 위로 내민 하루는 포동포동한 허벅지 힘으로 첨벙첨벙 발장구를 치며 직진 본능을 뽐내더니 예상치 못한 순간 방향 전환까지 성공해 주변 사람들의 시선을 단번에 사로잡는다. 하루는 물 위에서 떡 뻥까지 먹는 여유를 과시하며 수영 천재의 면모를 보여준다. 이에 박수홍은 "하루 수영장 처음 맞아요?"라며 생애 첫 수영에 거침없이 물 속을 활보하는 하루의 수영천재 모먼트에 감탄을 터뜨린다.
아들 덕후 심형탁은 하루의 수영 실력에 눈을 번쩍 뜬다. 그는 "하루가 자유형, 배영 다 하는 거에요"라며 하루 자랑을 쏟아내더니 "하루 수영 선수 시켜야겠어요"라며 남다른 물 적응력에 미래의 진로까지 결정해버리는 팔불출 아빠의 모습으로 웃음을 자아낸다. '만찢베' 하루의 남다른 수영복 비주얼과 수영선수 뺨치는 수영 실력은 오늘 '슈돌' 본 방송에서 공개된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com