스포츠조선

김대희 딸 사윤♥이종원 子 성준, 현실 커플 다 됐네..父 질투 유발 데이트

기사입력 2025-09-24 08:42


김대희 딸 사윤♥이종원 子 성준, 현실 커플 다 됐네..父 질투 유발 데…

[스포츠조선 조윤선 기자] 김대희 딸 김김사윤과 이종원 아들 이성준이 '현실 커플' 분위기를 풍겼다.

오늘, 24일(수) 방송되는 tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애' 6회에서는 1:1 대화 이후, 마음 가는 대로 행동하기로 결심한 '내 새끼'들의 랜덤 데이트가 예고되어 기대를 모은다.

'내 새끼의 연애'는 자식들이 연애하는 모습을 관찰하는 부모님의 마음, 그리고 연애를 통해 성장하는 자녀들의 이야기를 담아 기존의 연프와는 완전히 새로운 재미를 선사하며 시청자들의 폭발적 반응을 받고 있는 연애 리얼리티 예능. 지난 5회 방영 이후 굿데이터 펀덱스가 발표한 9월 2주 차 비드라마 TV-OTT 검색 반응, 비드라마 검색 이슈 키워드에서 순위권을 굳건히 지키며 꾸준한 관심과 화제성을 증명했다.

선공개 영상에서는 '쌍방 직진'을 예고한 김사윤과 이성준의 귀여운 아침 약속 모먼트가 공개되어 관심을 모은다. 아침 식사로 에그 인 헬을 함께 먹기로 한 약속에 김사윤은 약속 시간 전부터 주방을 기웃거리고, 레시피를 찾아보며 들뜬 모습을 보여 아빠 김대희의 질투를 유발한다. 한편, 같은 시각 이성준이 잠을 이기지 못하고 약속 시간인 9시가 되어서야 기상하자, 격분한 김대희는 "이래서 마음을 주면 안돼요. 이미 (사윤이의 마음을) 알았다 이거 아니에요"라며 찐텐 리액션을 선보여 웃음을 자아낸다.

먼저 요리를 시작한 김사윤은 뒤늦게 나타난 이성준에게 "몇 시에 일어났어?"라고 물으며 감정이 실린 칼질을 이어가 달콤살벌(?) 케미를 선보인다. 이에 이성준은 김사윤의 말 한마디에 '사윤 5분대기조'로 눈치를 살피는 마치 '현커(현실 커플)' 분위기로 스튜디오를 들썩이게 만든다. 눈치 보는 이성준의 모습에 김대희는 "집에서 제 모습을 보는 것 같네요"라며 동병상련의 처지를 고백, 이에 이종원 또한 "나도 그런데"라고 거들어 '딸/아들 바보'에 앞선 '현실 남편' 모먼트까지 선보여 공감 어린 웃음을 이끌어낸다.

화기애애한 분위기로 마무리된 늦잠 소동 후, 이성준은 인터뷰를 통해 김사윤에게 고마운 마음을 전하며 "(사윤에게) 감동을 줄 수 있는 것들을 해보고 싶어요"라고 얘기해 훈훈함을 자아낸다. 한편, 인터뷰를 지켜본 김대희는 "그냥 일찍 일어나세요~"라며 뒤끝 작렬의 예비 장인어른(?)의 모습을 드러내 재미를 더한다.


김대희 딸 사윤♥이종원 子 성준, 현실 커플 다 됐네..父 질투 유발 데…
한편, 공개된 6회 예고에서는 1:1 대화가 불러 올 뜻밖의 변화에 관심이 집중된다. 특히, 그동안 뚜렷한 '썸 기류'가 드러나지 않았던 박준호의 거침없는 활약이 예고되는 가운데, "이야, 준호가 확 들어오네", "역시 준호다" 등 아빠들의 감탄이 이어져 1:1 대화의 여파가 어떤 흐름을 불러올지 궁금증을 자아낸다. 한편, 여전히 베일에 가려진 이신향 - 이탁수 ? 전수완 삼각관계가 초미의 관심을 모으고 있는 가운데, "못할 것 같아, 내가 굳이 방해하고 싶지도 않고…"라며 심경의 큰 변화를 보인 듯한 전수완이 속마음을 밝히는 장면과, "기회가 있으면 수완이랑 (데이트) 해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같아"라고 이탁수에게 조언하는 이신향의 모습이 교차되어 한 치 앞도 예상할 수 없는 전개를 예고한다.

이탁수의 선택의 시간이 점점 코앞으로 다가오는 가운데, 다시 한번 판도를 흔들어놓을 랜덤 데이트 미션이 주어져 이목이 쏠린다. 데이트 장소에서 누구일지 모를 데이트 상대를 기다리고 있는 남자 출연자들의 모습 가운데, 아직 마음의 결정을 내리지 못한 이탁수가 누군가를 반갑게 맞이하고 있어 운명의 랜덤 데이트 상대가 과연 누구일지 궁금증이 증폭된다.

'내 새끼'들의 풋풋함과 부모들의 객관성 ZERO 리액션으로 재미를 더하는 리얼 텐션 과몰입 연프 '내 새끼의 연애' 6회는 오늘, 24일(수) 저녁 8시 tvN STORY와 E채널에서 방송한다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

3.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

3.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

5.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.