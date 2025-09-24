박수홍, '마녀사냥' ♥김다예 미안함에 육아는 함께...11개월 딸, 신…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 가족 산책 일상을 전했다.
김다예는 딸과 거울 셀카를 촬영한 사진도 공유, 커플룩을 맞춰 입고 똑 닮은 비주얼을 자랑 중인 엄마와 딸의 모습이 눈길을 끈다. 또한 박수홍은 아기띠를 이용해 재이 양을 품에 안은 채 이동, 이 과정에서 아빠 품이 편안한 듯 폭 안겨 있는 재이 양의 모습이 귀여움 가득했다.
이어 김다예는 "요즘 재이랑 동네 산책만 하고 있는데 아기랑 가기 좋은 곳 추천해달라"고 전했다.
이날 박수홍은 "아이도 중요하지만, 1번은 아내가 왜 우는지에 대해서 생각을 하셔야 될 것 같다"면서 "아이를 낳고 키우는 것 만큼 힘든 건 없다. 진심으로 육아가 힘들다"고 말했다. 이어 그는 "요즘 세상은 두 사람이 힘을 합치면 정말 살 수 있는 세상이다. 나를 봐라. 내가 제일 죽고 싶었을 때가 나 때문에 아내가 마녀사냥 당할 때였다. 가장 가까운 사람 믿었다가 모든 사람이 비난하고 힘들었다"면서 "아이가 귀해서 육아를 하는 게 아니라 내 아내가 혼자 육아하는 거에 힘들어하는 걸 보고 미안해서 하는 거다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
