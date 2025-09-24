스포츠조선

'한화 승리요정' 권유리, '찐팬구역2' 출격…또 승리 기운 불어넣나

기사입력 2025-09-24 08:55


'한화 승리요정' 권유리, '찐팬구역2' 출격…또 승리 기운 불어넣나
사진 제공='찐팬구역2'

[스포츠조선 정빛 기자] 승리요정 소녀시대 권유리가 출격한다.

본격 찐 팬들의 처절 응원기 티빙 예능 '찐팬구역'은 '그깟 공놀이'에 인생을 걸고 사는 찐팬들의 처절한 응원기로 팬이 주인공이 되는 최초의 스포츠 예능. 다시 돌아온 '찐팬구역2'는 '한화이글스' 찐팬들의 응원기를 담는다.

스튜디오 수파두파와 에그이즈커밍이 공동 제작하고, 티빙에서 독점 라이브로 진행한다. 선수가 아닌 팬을 주인공으로 하는 최초의 스포츠 예능인만큼 한화이글스의 찐팬 고정 멤버 김태균, 인교진이 함께해 한화이글스의 우승을 위해 한층 더 열띤 응원을 펼친다.

24일 라이브로 진행되는 '찐팬구역2' 3화는 인천SSG 랜더스필드에서 열리는 한화 이글스와 SSG 랜더스의 경기를 실시간으로 응원한다. 특히 한화 이글스의 승리요정인 권유리가 출격해 김태균, 인교진과 함께 승리의 기운을 불어넣을 예정이다.

권유리는 한화 이글스 직관 승률이 높아 '승리요정'으로 불린다. 2024년에는 상하의 유니폼부터 벨트와 양말까지 한화 이글스 선수 풀착장으로 시구를 선보여 화제를 모았고, 이 경기에서 한화 이글스는 8대 0으로 대승을 거뒀다. 또한 지난 5월 한화 이글스의 12연승 현장을 직관하며 진정한 승리요정임을 인증했다.

한화 이글스의 우승을 응원하기 위해 '찐팬구역2'에 출격하는 권유리의 승리요정 활약에 기대감이 상승한다. 한화 이글스 승리요정인 권유리와 김태균, 인교진 세 사람의 열렬한 응원은 오늘 티빙 생중계로 만나 볼 수 있다.

한화이글스가 1992년 이후 33년 만에 전반기 1위에 오르는 기적 같은 시즌을 보내고 있는 가운데, '찐팬구역2'는 얼마 남지 않은 정규 시즌 마지막까지 한화 이글스를 위해 열정적인 응원을 이어간다.

팬이 주인공인 최초의 스포츠 예능 '찐팬구역2'는 24일(수) 오후 6시부터 티빙에서 라이브 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

