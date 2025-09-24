스포츠조선

종영 앞둔 고현정X장동윤 '사마귀', 진짜 살인자는 김보라? 모방범 정체에 시청자 궁금증 커진다

기사입력 2025-09-24 09:19


종영 앞둔 고현정X장동윤 ‘사마귀’, 진짜 살인자는 김보라? 모방범 정체…

[스포츠조선 조민정 기자] SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'이 종영까지 단 2회를 남겨두며 피의 결말을 향해 폭주한다.

연쇄살인마 엄마 정이신(고현정)과 형사 아들 차수열(장동윤)의 기묘한 공조 그리고 정체불명의 '사마귀' 모방 살인마의 윤곽이 드러나면서 시청자들의 추리 열기가 최고조에 달했다.

극 중 경찰이 지목했던 용의자 서구완(이태구)과 박민재(이창민)는 이미 퇴장했다. 서구완은 의문의 뺑소니로 사망했고 박민재는 수열을 돕다 '조이'에게 살해당했다. 경찰은 '조이'가 과거 정이신의 피해자 집안에서 학대받던 아이 강연중일 가능성을 제기하고 있다. 하지만 진짜 범인은 아직 베일 속이다.

팬들의 추리 화살은 세 사람에게 쏠리고 있다. 첫 번째는 차수열의 아내 이정연(김보라). 범인이 수열과 정이신을 지나치게 잘 알고 있다는 점에서 그의 곁에 있던 아내가 가장 강력한 후보라는 의견이 나온다. 경찰이 강연중의 성전환 가능성까지 언급하며 의심의 불씨는 더욱 커졌다.

두 번째는 바로 정이신 본인. 아들을 돕는 듯하면서도 어디까지가 진심인지 알 수 없는 그녀는 여전히 의뭉스럽다. 혹시 세상 밖으로 나오기 위해 누군가를 조정해 스스로의 범죄를 재현한 것일까.

세 번째 용의자는 23년 전 정이신을 체포한 최중호(조성하)다. 그는 수열의 성장 과정을 지켜봤고 경찰로서 무력감을 경험한 인물이다. 죽어 마땅한 자들을 처단했던 정이신의 범죄를 가장 가까이에서 지켜본 그가 결국 '사마귀'의 그림자를 이어받은 것일지 시청자들의 의심이 쏠린다.

단 6회 만에 반전을 연속 폭격하며 안방극장을 집어삼킨 '사마귀: 살인자의 외출'. 남은 2회에서 누가 진짜 살인자인지, 어떤 파국이 기다리고 있을지 끝까지 방심할 수 없다.

한편 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출' 7회는 26일 오후 9시 50분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

