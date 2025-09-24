전지윤 "포미닛 해체, 하루아침에 통보받아…재결합, 옛날 같을까?"[SC…

스포츠조선

전지윤 "포미닛 해체, 하루아침에 통보받아…재결합, 옛날 같을까?"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-24 10:21


[스포츠조선 백지은 기자] 포미닛 전지윤이 팀 해체 심경을 밝혔다.

23일 권소현의 개인 채널에는 '언니 그때 왜 그랬어? | 지윤언니의 그때 입장 & 미공개 춤영상'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 권소현은 "유빈 유튜브에서 작가로 활동한다고 했다"고 근황을 물었다.

전지윤은 "맞다. 작가로 활동하고 있다. 말해버리면 혹시 찾는 분이 계실까봐 제목은 말씀드릴 수 없지만 장르는 말씀드릴 수 있다. 제 얘기는 아니고 소설을 쓰고 있다"고 답했다.

그는 "제가 원래 창작하는 걸 좋아했다. 귀여니 소설부터 콘텐츠 보는 것도 좋아하고 만화책도 좋아한다. 어떻게 보면 덕후 기질이 있다. '저 내용이 이렇게 흘러가면 어떨까. 내가 바꿔볼까' 하다 소설을 쓰기 시작했다. 저는 추진력이 좋다. 좋아해서 빠지면 그걸 바로 실행하고 수습을 나중에 한다. 사업을 하더라도 생각이 많으면 못하는데 일단 시작하고 잘못한 건 그때 수습한다"고 설명했다.


전지윤은 가장 힘들었던 시기를 '포미닛 해체'라고 회상했다. 그는 "팀 해체하고 1,2년이 제일 힘들었다. 몇년 동안 어디에 있다 하루 아침에 통보 받고 우리가 없어졌다. 소속감이 없어진다는 느낌이 가장 힘들었다. 절망적이었다. 회복할 생각도 없었다"고 토로했다.

권소현은 "언니를 내 차에 태워 회장님 집 찾아갔던 기억이 난다. 문전박대 당했다. 다섯 명만 모였을 때 딱 한번 내 의사를 아직 모르겠다, 조금 고민된다 했는데 통보를 받으니까 세상이 무너지는 느낌을 받았다"고 동조했다.

전지윤은 "전남친 잡으러 가는 심경이었다"고 회상했다.


이들은 포미닛 재결합에 대해 "모이면 재밌겠다는 생각은 있지만 시간이 많이 지나 옛날 같을까 하는 걱정이 있다"고 고백했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

