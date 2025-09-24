스포츠조선

'韓 에이스' 이강인 암담하다...발롱도르 1위-3위-14위-19위-24위가 경쟁자라니, 끔찍한 벤치 생활 이어질까

기사입력 2025-09-24 12:34


'韓 에이스' 이강인 암담하다...발롱도르 1위-3위-14위-19위-24…
스포츠조선DB

[스포츠조선 김대식 기자]이강인은 지금의 위기를 잘 극복할 수 있을까.

이강인에게는 반가운 동료들의 성과가 곧 부담으로 다가오고 있다. 발롱도르 시상식에서 PSG 선수들이 대거 상위권에 이름을 올렸기 때문이다.

프랑스 풋볼이 주관하는 발롱도르 시상식이 23일(한국시각) 프랑스 파리에 위치한 샤틀레 극장에서 진행됐다. 예상대로 우스망 뎀벨레가 발롱도르를 수상하며 세계 최고의 선수로 인정을 받았다.

뎀벨레뿐만이 아니다. PSG는 지난 시즌 유럽 최고의 성적을 거둔 팀답게 발롱도르 최상위권에 많은 선수들을 배출했다. 이중에서 이강인과 포지션을 경쟁할 수 있는 선수들을 보면 비티냐가 3위, 데지레 두에는 14위, 주앙 네베스는 19위, 파비앙 루이즈가 24위에 올랐다. 이외에도 아슈라프 하키미가 6위, 이젠 팀을 떠난 잔루이지 돈나룸마가 9위, 누누 멘데스가 10위에 올랐다.
'韓 에이스' 이강인 암담하다...발롱도르 1위-3위-14위-19위-24…
사진=PSG
발롱도르 수상자인 뎀벨레부터 비티냐, 두에, 네베스, 루이즈는 이강인과 중원 및 2선에서 경쟁하는 자원들이다. 단순한 팀 동료를 넘어 직접적인 경쟁자로서 자리매김하고 있는 셈이다.

이강인은 동료들의 성과를 축하하면서도, 한편으로는 부담스러울 수밖에 없다. 발롱도르 최상위권 선수들을 넘어서는 활약을 펼쳐야 주전 도약이 가능하다. 하지만 이는 결코 쉽지 않은 과제다.

뎀벨레는 리그와 유럽 무대에서 폭발적인 공격력을 입증했고, 비티냐는 PSG 중원의 핵심으로 평가받고 있다. 두에와 네베스는 젊은 나이에 안정적인 기량을 보여주며 빠르게 성장하고 있고, 한때 이강인과 경쟁했던 루이즈는 경험과 안정감을 바탕으로 팀 내 입지를 확고히 다졌다. 이처럼 동료들의 활약이 꺾이지 않는 가운데, 이강인은 더욱 벤치 자원으로 입지가 굳어지는 분위기다.
'韓 에이스' 이강인 암담하다...발롱도르 1위-3위-14위-19위-24…
사진=PSG
실제 경기에서도 이강인은 꾸준한 선발 출전 기회를 잡지 못하고 있다. 이번 시즌 교체와 선발을 오가며 그라운드를 밟고 있지만, 이는 뎀벨레와 두에의 부상 공백이 만든 결과라는 점을 감안해야 한다. 두 선수가 복귀한다면 이강인의 출전 시간은 다시 제한될 가능성이 크다. 현재 기세를 이어가는 동료들과의 경쟁에서 밀린다면, PSG에서 확고한 주전 자리를 꿰차기는 쉽지 않아 보인다.

이런 상황이 이어질 경우 이강인은 이적시장에서도 고민이 깊어질 수밖에 없다. 월드컵에서의 경기력에 대한 우려가 스스로 생긴다면 빠르면 겨울 이적시장에서 곧바로 새로운 도전을 택할 수도 있다. 그래도 끝까지 경쟁해보겠다는 마음이면 시즌 종료 후 월드컵 무대를 발판 삼아 빅클럽 이적을 추진할 수도 있다.
'韓 에이스' 이강인 암담하다...발롱도르 1위-3위-14위-19위-24…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이미 이강인은 PSG의 출전 시간을 우려하면서 지난 여름 이적시장에서 이적을 고려한 바 있다. 나폴리, 노팅엄 포레스트 등 여러 구단과 연결됐지만 PSG가 이강인을 저렴한 가격에는 절대로 보내지 않겠다는 입장을 내세우면서 이적이 불발됐다.

구단의 입장도 중요하지만 선수는 본인을 위한 선택을 내려야 한다. 한창 전성기를 구사할 시기에 벤치에서만 시간을 보내는 건 세계 최강팀에 있다고 해도 아쉬운 게 당연하다.


김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이유영, 딸과 함께한 결혼식…훈남 남편 얼굴도 당당히 공개[SC이슈]

2.

수지, 소신 한마디..“연예계 이상한 사람? 그럴 수 있다고 넘겨”

3.

전지윤 "포미닛 해체, 하루아침에 통보받아…재결합, 옛날 같을까?"[SC리뷰]

4.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

5.

'45세' 한다감, 비만 위험..."온몸에 곰팡이 득실" 충격 ('스타건강랭킹')

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]손흥민→부앙가, '흥부 조합' 메시 넘었다! MLS 파워랭킹 공개…LA FC, 4계단 상승 6위→인터마이애미, 바로 밑 7위 '대격변'

2.

야구 참 어렵죠? 우승 눈앞에 두고 4연속 1점차 패, '15승3패'로 압도했던 4위에 4연패 당할 줄이야[민창기의 일본야구]

3.

"EPL 득점왕은 처음이지?" 이것이 리얼 손흥민 효과…흥부듀오 부앙가, SON 데뷔 후 평균득점 '2배'로 껑충

4.

'초대박' LAFC 최초 역사! 다 손흥민 덕분이다→이주의 선수 선정…SON 때문에 전술까지 싹 다 바꿨어

5.

ABS 챌린지 전격 도입, 처음엔 반대하더니 올스타전서 "도움됐다"는 롤리와 '투타 겸업' 오타니...누가 더 유리할까?

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]손흥민→부앙가, '흥부 조합' 메시 넘었다! MLS 파워랭킹 공개…LA FC, 4계단 상승 6위→인터마이애미, 바로 밑 7위 '대격변'

2.

야구 참 어렵죠? 우승 눈앞에 두고 4연속 1점차 패, '15승3패'로 압도했던 4위에 4연패 당할 줄이야[민창기의 일본야구]

3.

"EPL 득점왕은 처음이지?" 이것이 리얼 손흥민 효과…흥부듀오 부앙가, SON 데뷔 후 평균득점 '2배'로 껑충

4.

'초대박' LAFC 최초 역사! 다 손흥민 덕분이다→이주의 선수 선정…SON 때문에 전술까지 싹 다 바꿨어

5.

ABS 챌린지 전격 도입, 처음엔 반대하더니 올스타전서 "도움됐다"는 롤리와 '투타 겸업' 오타니...누가 더 유리할까?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.