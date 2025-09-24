흥행 기록에 기록..'폭군의 셰프', tvN 최초 넷플릭스 비영어 부문 …

|
[스포츠조선 문지연 기자] '폭군의 셰프'가 흥행 기록을 세우고 있다.
또 하나 눈여겨볼 만한 수치는 디지털 화제성이다. tvN은 인스타그램, 페이스북, 틱톡 등 다양한 소셜 플랫폼 채널을 통해 유저들이 콘텐츠를 함께 즐길 수 있는 이야깃거리를 만들어가며 새로운 재미를 선사하고 있다. 이에 '폭군의 셰프' 관련 총 영상 조회 수는 6억 5천만뷰를 돌파했으며, 국내외 팬들은 드라마 속 음식이나 명장면들에 집중해 또 다른 콘텐츠들을 만들어가며 화제성을 더하고 있다. 언어와 문화의 장벽을 뛰어넘어 작품을 향한 뜨거운 팬덤의 인기를 여실히 느낄 수 있는 지점이라고. tvN 관계자는 "tvN은 세대를 막론하고 누구나 즐길 수 있는 즐거움을 선사할 수 있는 대중적 공감대를 기반으로 초격자 콘텐츠를 선보이고자 한다"며 "앞으로도 '폭군의 셰프'와 같이 시청자에게 공감과 즐거움을 전하는 차별화된 콘텐츠로 국내외 시청자들과 소통하며 K드라마의 글로벌 위상을 강화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
한편, tvN '폭군의 셰프'는 종영까지 단 2회만을 남겨두고 있다. 매주 토, 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.