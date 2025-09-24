'아침마당' 김대현 PD "임영웅 섭외? 계속 노력 중, 언젠간 함께할 …

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '아침마당' 김대현 PD가 가수 임영웅을 게스트로 섭외하고 싶다고 밝혔다.
김 PD는 "제가 짧다면 짧은 기간 동안 '아침마당'의 연출을 맡고 있다. 그래도 연출하면서 가장 크게 느낀 점은 '아침마당'이 시청자 분들에게 위로를 주고 있다는 거다. 그런 것들로 인해 어떤 분들은 '아침마당'이 올드하다고 느끼실 수도 있을 것 같다. 근데 꼼꼼히 보시면 지금도 '아침마당'은 조금씩 변화하고 있다. 이번에 민수현 씨를 새 MC로 모셨고, 다른 변화도 진행 중이다. 조금씩 타깃 시청자들을 늘려가는 노력을 하고 있다"고 말했다.
이어 프로그램의 장수 비결에 대해 "밥은 끼니를 거를 순 없잖나. '아침마당'은 너무 자극적이거나 달콤하지도 않고 늘 옆에 있어야 하는 그런 존재인 것 같다. 그래서 장수하지 않았나 싶다"고 전했다.
한편 KBS1 '아침마당' 1만 회 특집은 9월 29일부터 10월 3일까지 오전 8시 25분 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com