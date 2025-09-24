스포츠조선

'김재원 아나 후임 MC' 박철규 "'아침마당'과 거의 같은 해에 태어났다고 생각"

기사입력 2025-09-24 11:47


'김재원 아나 후임 MC' 박철규 "'아침마당'과 거의 같은 해에 태어났…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] KBS 아나운서 박철규가 '아침마당' 새 얼굴로 발탁된 소감을 전했다.

박철규는 24일 오전 서울 영등포구 여의도동 KBS 본관에서 열린 KBS1 '아침마당' 1만 회 기자간담회에서 "'아침마당'과 거의 같은 해에 태어난 거라고 생각하고 있다"라고 했다.

1991년 첫 방송된 '아침마당'은 대한민국 대표 아침 방송으로서 자리매김했다. 특히 8월 4일부터는 기존 MC로서 든든히 자리를 지켜온 엄지인과 새롭게 합류하는 박철규가 믿고 보는 조합으로 활약을 펼치고 있다.

박철규는 전임 진행자였던 아나운서 김재원의 배턴을 이어받았다. 그는 "제가 91년 12월생이라 태어나기 전에 '아침마당'이 만들어졌다. 거의 같은 해에 태어난 거라고 생각한다"며 "8월부터 두 달 남짓된 시간이었지만, 열심히 적응하고 있다. 요일 별로 특성도 다르고, 각 코너마다 가진 색이 다르다 보니 어떻게 하면 시청자 분들에게 잘 전달할 수 있을까 늘 고민하고 있다"고 전했다.

이어 MC로서 1만 회 특집을 준비하는 마음가짐도 전했다. 박철규는 "제가 입사할 때 우스갯소리로 '나중에 9시 뉴스를 진행하고 싶다', ''6시 내고향'을 하면 좋겠다' 말한 적 있었는데, '아침마당'은 단 한 번도 생각해 본 적 없었다. 이렇게 매일매일 한 시간씩 생방송으로 진행하는 프로그램이 없다고 자부한다. 그만큼 MC 역할이 중요하다는 걸 알고 있다. 제가 마당쇠로서 손님으로 오시는 게스트 분들이 잘 뛰어노실 수 있도록 준비하려고 한다. 먼저 나서서 망가지기도 하고 개인기도 하면서 노래도 부르고, 보시는 분들이 조금 더 편안하게 이야기를 털어놓으실 수 있도록 역할을 잘 해내고 싶다. 1만 회 특집에서도 다양한 모습 보여드리겠다"고 포부를 드러냈다.

한편 KBS1 '아침마당' 1만 회 특집은 9월 29일부터 10월 3일까지 오전 8시 25분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

