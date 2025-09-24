엄지인 "'아침마당' 새 얼굴 박철규? 이미 잘하는 친구, 내가 이끌어간…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] KBS 아나운서 엄지인이 '아침마당'의 새로운 남자 MC 박철규의 진행 실력에 감탄했다.
이에 안방마님 엄지인도 '아침마당'의 새 얼굴 박철규의 진행 능력에 극찬을 보냈다. 그는 "저도 '박철규가 어떻게 '아침마당' MC를 맡게 됐을까'하고 곰곰이 생각해 봤다. 그동안 남자 MC로 이상벽 선배, 손범수 선배, 김재원 선배, 윤인구 선배 등 어마어마한 선배들이 진행을 맡으시지 않았나. 급변하는 미디어 방송 환경 속에서 '아침마당'의 새로운 방향성은 어딜까 싶었다. 누군가는 '아침마당'이 올드하다고 하는데, 이제는 젊은 이미지도 있고 새로운 방향성을 보여드려야 할 것 같았다. 그래서 박철규를 이끌어간다는 생각을 버리기로 했다. 박철규는 이미 잘하는 친구다. 잘하는 친구이니까 MC가 됐을 거다. 이 친구가 참 대단한 게 진행 한 달 차쯤 됐을 때 잘한다고 느꼈다. '오늘은 진행 최대한 안 하고 박철규가 어떻게 하는지 봐야지' 했는데, 제가 걱정 안 해도 되겠더라"고 흡족해했다.
한편 KBS1 '아침마당' 1만 회 특집은 9월 29일부터 10월 3일까지 오전 8시 25분 방송된다.