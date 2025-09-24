스포츠조선

엄지인 "'아침마당' 새 얼굴 박철규? 이미 잘하는 친구, 내가 이끌어간다는 생각 버려"

기사입력 2025-09-24 11:58


엄지인 "'아침마당' 새 얼굴 박철규? 이미 잘하는 친구, 내가 이끌어간…
KBS 엄지인 아나운서(왼쪽), 박철규 아나운서 . 사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] KBS 아나운서 엄지인이 '아침마당'의 새로운 남자 MC 박철규의 진행 실력에 감탄했다.

엄지인은 24일 오전 서울 영등포구 여의도동 KBS 본관에서 열린 KBS1 '아침마당' 1만 회 기자간담회에서 "박철규는 이미 잘하는 친구이기 때문에, 제가 이끌어가야 한다는 생각을 버리기로 했다"라고 말했다.

1991년 첫 방송된 '아침마당'은 대한민국 대표 아침 방송으로서 자리매김했다. 특히 8월 4일부터는 기존 MC로서 든든히 자리를 지켜온 엄지인과 새롭게 합류하는 박철규가 믿고 보는 조합으로 활약을 펼치고 있다.

이에 안방마님 엄지인도 '아침마당'의 새 얼굴 박철규의 진행 능력에 극찬을 보냈다. 그는 "저도 '박철규가 어떻게 '아침마당' MC를 맡게 됐을까'하고 곰곰이 생각해 봤다. 그동안 남자 MC로 이상벽 선배, 손범수 선배, 김재원 선배, 윤인구 선배 등 어마어마한 선배들이 진행을 맡으시지 않았나. 급변하는 미디어 방송 환경 속에서 '아침마당'의 새로운 방향성은 어딜까 싶었다. 누군가는 '아침마당'이 올드하다고 하는데, 이제는 젊은 이미지도 있고 새로운 방향성을 보여드려야 할 것 같았다. 그래서 박철규를 이끌어간다는 생각을 버리기로 했다. 박철규는 이미 잘하는 친구다. 잘하는 친구이니까 MC가 됐을 거다. 이 친구가 참 대단한 게 진행 한 달 차쯤 됐을 때 잘한다고 느꼈다. '오늘은 진행 최대한 안 하고 박철규가 어떻게 하는지 봐야지' 했는데, 제가 걱정 안 해도 되겠더라"고 흡족해했다.

한편 KBS1 '아침마당' 1만 회 특집은 9월 29일부터 10월 3일까지 오전 8시 25분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

