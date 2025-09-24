스포츠조선

'52세' 변정수, 양양 비키니 파티 즐겼다..."너무 헐벗은 거 아냐"

기사입력 2025-09-24 13:13


'52세' 변정수, 양양 비키니 파티 즐겼다..."너무 헐벗은 거 아냐"

[스포츠조선 조윤선 기자] 모델 겸 배우 변정수가 양양에서 비키니 자태를 뽐냈다.

24일 채널 '볼빨간 뇬뇬뇬'에는 '사람들이 다 벗고 다녀요. 비키니 게하 파티 in 양양' 영상이 게재됐다.

영상에서 배종옥, 윤현숙, 변정수는 양양의 한 게스트 하우스를 찾았다. 2층 침대가 놓인 방을 본 이들은 "새로운 경험이다"라며 들뜬 모습을 보였다.

제작진은 "게스트 하우스 파티가 6시부터 있고 양양 시내 전체 통틀어서 게스트 하우스 인원 보여서 클럽 파티가 열린다"고 전했다.

세 사람은 본격적으로 파티에 참석하기 전 쇼핑을 하러 갔다. 배종옥이 오징어를 사러 간 사이 윤현숙과 변정수는 비키니 쇼핑에 나섰다. 마음에 드는 비키니를 갈아입고 나온 변정수는 모델 출신답게 52세라는 나이가 믿기지 않는 탄탄한 몸매를 뽐냈고, 제작진은 "몸매 진짜 대박"이라며 감탄했다.


'52세' 변정수, 양양 비키니 파티 즐겼다..."너무 헐벗은 거 아냐"
무려 18만 원어치 비키니를 구입한 변정수는 "(배종옥) 언니한테 쇼핑하지 말라고 그렇게 욕해놓고 내가 쇼핑하고 앉아 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 변정수와 윤현숙은 비키니 상의에 반바지를 입고 파티에 참석했다. 변정수는 "양양 너무 괜찮다"며 즐거워했고, 윤현숙은 "진짜 한국이냐. 너무 충격받았다. 산타모니카 비치 같은 곳도 가봤는데 여긴 또 다른 곳"이라며 놀라워했다.

뒤늦게 나타난 배종옥은 두 사람의 차림을 보고는 "너네 너무 헐벗은 거 아니냐"며 깜짝 놀랐다. 이에 윤현숙과 변정수는 "옷 좀 입을까"라며 옷을 갈아입었다.

BBQ 파티를 즐긴 세 사람은 클럽에 가기 위해 의상을 갈아입었다. 화려하게 변신한 배종옥은 "나 오늘 예쁘대. 얘네(제작진)만 없으면 기회가 있는데 카메라가 쫓아다니니까 힘들다"며 너스레를 떨었다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이유영, 딸과 함께한 결혼식…훈남 남편 얼굴도 당당히 공개[SC이슈]

2.

수지, 소신 한마디..“연예계 이상한 사람? 그럴 수 있다고 넘겨”

3.

전지윤 "포미닛 해체, 하루아침에 통보받아…재결합, 옛날 같을까?"[SC리뷰]

4.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

5.

'45세' 한다감, 비만 위험..."온몸에 곰팡이 득실" 충격 ('스타건강랭킹')

연예 많이본뉴스
1.

이유영, 딸과 함께한 결혼식…훈남 남편 얼굴도 당당히 공개[SC이슈]

2.

수지, 소신 한마디..“연예계 이상한 사람? 그럴 수 있다고 넘겨”

3.

전지윤 "포미닛 해체, 하루아침에 통보받아…재결합, 옛날 같을까?"[SC리뷰]

4.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

5.

'45세' 한다감, 비만 위험..."온몸에 곰팡이 득실" 충격 ('스타건강랭킹')

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]손흥민→부앙가, '흥부 조합' 메시 넘었다! MLS 파워랭킹 공개…LA FC, 4계단 상승 6위→인터마이애미, 바로 밑 7위 '대격변'

2.

야구 참 어렵죠? 우승 눈앞에 두고 4연속 1점차 패, '15승3패'로 압도했던 4위에 4연패 당할 줄이야[민창기의 일본야구]

3.

"EPL 득점왕은 처음이지?" 이것이 리얼 손흥민 효과…흥부듀오 부앙가, SON 데뷔 후 평균득점 '2배'로 껑충

4.

'초대박' LAFC 최초 역사! 다 손흥민 덕분이다→이주의 선수 선정…SON 때문에 전술까지 싹 다 바꿨어

5.

ABS 챌린지 전격 도입, 처음엔 반대하더니 올스타전서 "도움됐다"는 롤리와 '투타 겸업' 오타니...누가 더 유리할까?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.