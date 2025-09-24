43세 이엘"'도깨비' 할머니 분장 5시간, 화장실도 못 갔다"

|
[스포츠조선 이유나 기자]'라디오스타'에 배우 이엘이 출연해 '17년 차 여배우'로서의 솔직한 고민을 털어놓으며 선배 고현정과 엄정화에게 배운 연기 철학을 공개한다. '도깨비'에서의 강렬한 캐릭터부터 드라마 '사마귀'까지, 카멜레온 같은 변신사를 쌓아온 그는 배우로서의 진짜 이야기를 전한다.
영화와 드라마 속 인상 깊은 캐릭터의 비하인드도 쏟아낸다. 그는 '내부자들'의 화류계 마담, '황해' 속 내연녀, '하이힐'의 트랜스젠더 역 등 장르를 넘나들며 도전해 온 소감을 전하며 "캐릭터마다 결이 달라 그 삶을 따라가는 과정이 연기의 본질"이라고 말한다..
카멜레온 같은 연기 변신을 이어가고 있는 이엘의 속 깊은 이야기는 오늘(24일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.
