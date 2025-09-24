43세 이엘"'도깨비' 할머니 분장 5시간, 화장실도 못 갔다"

스포츠조선

기사입력 2025-09-24 13:15


[스포츠조선 이유나 기자]'라디오스타'에 배우 이엘이 출연해 '17년 차 여배우'로서의 솔직한 고민을 털어놓으며 선배 고현정과 엄정화에게 배운 연기 철학을 공개한다. '도깨비'에서의 강렬한 캐릭터부터 드라마 '사마귀'까지, 카멜레온 같은 변신사를 쌓아온 그는 배우로서의 진짜 이야기를 전한다.

오늘(24일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)는 김미경, 장소연, 이엘, 임수향이 함께하는 '다작 이루어질지니~' 특집으로 꾸며진다.

이엘은 "연기는 결국 선배들을 통해 배워나가는 과정이었다"라며 고현정과 엄정화에게서 들은 조언이 지금까지 큰 힘이 됐다고 전한다. 이어 "나이가 들수록 여배우로서 현실적인 고민도 깊어진다"라고 솔직하게 고백하며 공감을 이끈다.

영화와 드라마 속 인상 깊은 캐릭터의 비하인드도 쏟아낸다. 그는 '내부자들'의 화류계 마담, '황해' 속 내연녀, '하이힐'의 트랜스젠더 역 등 장르를 넘나들며 도전해 온 소감을 전하며 "캐릭터마다 결이 달라 그 삶을 따라가는 과정이 연기의 본질"이라고 말한다..


드라마 '도깨비'에서는 무려 5시간 동안 특수 분장을 감수해야 했던 고충을 털어놓는다. 촬영 당시 화장실도 제대로 가지 못했던 상황을 전해 모두를 놀라게 한다. 또한 김구라가 "아바타 닮았다"라고 언급하자, '라스' 팀이 할 CG까지 예견해 폭소를 자아낸다.

또 "센 캐릭터는 참고할 인물이 많아 오히려 쉽다. 반대로 '나의 해방일지' 같은 작품은 인물의 내면을 깊이 들여다봐야 해 더 어렵다"라며 작품별 연기 난이도를 비교해 배우로서의 철학을 전한다. 이엘 특유의 입담과 솔직한 토크에 스튜디오는 웃음과 공감으로 가득 찬다.

카멜레온 같은 연기 변신을 이어가고 있는 이엘의 속 깊은 이야기는 오늘(24일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

