이병헌 "박찬욱 감독 첫인상? 말총 머리에 완전 비호감"

24일 공개된 tvN '유퀴즈온더블럭' 예고편에는 "이병헌에게 감독 박찬욱의 첫 인상은 비호감렜다 두 전설의 첫 만남부터〈공동경비구역 JSA〉탄생까지!" 제목의 영상이 공개됐다.
유재석은 박찬욱 감독과 이병헌 배우를 모시고 "두편의 영화를 망친 감독과 네편의 영화를 망친 감독이 만나 '공동경비구역 JSA'를 성공시키고 25년만에 만났다"고 소개했다.
유재석은 "박찬욱 감독님이 봉준호 류승완 등 동료 감독분들과 '자랑과 험담'이라는 모임을 나가셨다고 들었다"고 물었다.
박찬욱 감독은 "힘든 시절을 같이 보내고 있는 사람들끼리 모여서 내 자랑과 남의 험담을 하는 모임"이라며 "잘 나가는 사람들 영화를 같이 보고 '저렇게 밖에 못할까' '어떻게 하면 저렇게 못 찍을수 있나'" 등의 이야기를 했다.
이병헌은 "나는 그렇지 않다"고 선을 그으면서 "사람이 앞뒤가 똑같아야 한다"고 너스레를 떨었다.
이병헌은 박찬욱 감독과의 첫 만남에 대해 "세번째 영화 기술시사를 하고 있는데 어떤분이 밖에서 저를 기다리신다는 거다. 나가봤더니 어떤 분이 말총머리에 코트를 입고 대본 하나를 들고 서 계시는거다"라며 "일단 딱 겉모습만 봐도 비호감인 모습이었다. '정말 비호감인데' 생각하면서 갔더니 '내가 박찬욱이라는 사람인데 시나리오를 하나 썼는데 다음 작품을 같이 해보고 싶어서 왔다'고 하시더라. 고민이 컸는데 시나리오가 워낙 재미있어서 해보자 했다"고 털어놨다.
한편 박찬욱 감독과 배우 이병헌의 신작 '어쩔수가 없다'는 해고된 가장이 가족과 집을 지키기 위해 펼치는 생존기를 담은 작품으로, 지난 15일 제50회 토론토국제영화제에서 국제 관객상을 수상했다. 오는 24일 국내 개봉을 앞두고 있다.