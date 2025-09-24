스포츠조선

'신인감독' 김연경 "야구·골프 많은데, 기대할 게 있나?…배구 예능은 처음"

최종수정 2025-09-24 15:05

'신인감독' 김연경 "야구·골프 많은데, 기대할 게 있나?…배구 예능은 …
MBC 예능 '신인감독 김연경' 제작발표회가 24일 오후 서울 상암동 MBC 사옥에서 열렸다. 김연경이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.24/

[스포츠조선 정빛 기자] 김연경이 다른 스포츠 예능과의 차별점을 짚었다.

김연경은 24일 서울 마포 상암 MBC 사옥에서 열린 새 예능 프로그램 '신인감독 김연경' 제작발표회에서 "골프, 야구는 예능이 많아서 크게 기대할 것이 있을까"라며 "배구 예능은 처음"이라고 했다.

'신인감독 김연경'은 신인감독으로 돌아온 배구계의 전설 배구 황제 김연경의 구단 창설 프로젝트다. 세계 1등, 유일무이한 배구의 신(神) 김연경이 0년 차 '신(新)인' 감독으로 돌아오며 큰 화제를 모으고 있다.

권락희 PD는 "배구 황제 김연경 선수가 0년차 감독으로 돌아왔따. 옆에 든든한 배구 찐팬 부승관, 그리고 '원더독스'에 중심이 되준 표승주 선수가 주장이 됐다"며 "배구 예능을 하고 싶다는 생각이 들었을 때, 너무 배구는 김연경이라는 생각이 들었다. 다짜고짜 연락을 드렸는데, 마침 배구 예능에 대한 생각이 있었더라"고 말했다.

김연경은 '필승 원더독스'라는 팀을 직접 창단하고, 훈련부터 경기 운영, 선수 멘탈 관리까지 총괄한다. 베테랑 선수에서 감독으로 전환하는 그의 성장은 이번 프로그램의 핵심 포인트다.

"선수들의 성장을 위해 열심히 했다. 많은 분이 기대해주셨으면 한다. 배구 예능이 처음이기 때문에 기대가 많이 된다"는 김연경은 "이렇게 빨리 감독을 할 줄은 몰랐다. 권락희 PD님이 시즌 때부터 괴롭힘 아닌 괴롭힘을 했다. 프로그램 취지도 좋았고, 배구를 좀 더 알릴 수 있게 돼서 이 프로그램을 하게 됐다. 감독을 해보고 싶은 마음도 있었는데 방송으로 경험해서 좋았고, 힘든 점도 있었다. 감독으로 성장할 수 있는 계기가 됐다"며 선수에서 감독이 된 소감을 밝혔다.

자신이 보여주고 싶은 감독의 모습도 밝혔다. 김연경은 "팀을 하나되게 만들고 싶었다. 공통된 생각으로 우리팀의 시스템으로 움직였으면 했다. 우리가 어떤 방향으로 가야된다는 것을 모두가 인지하고 경기했으면 했다. 그런 식의 팀을 꾸리려 했다"고 귀띔했다.

선수와 감독의 입장으로 차별점도 있었다. 김연경은 "코트에 한 번 들어가고 싶다는 답답함이 있었다. 제가 할 수 있는 건, 선수들을 좋은 방향으로 이끌어나가는 것이고, 결국 코트 안에서 플레이는 선수들이 하는 것이더라"고 털어놨다.


또 "선수를 은퇴한지 얼마 안 됐기 때문에 선수들이 저를 선수로 생각할까봐, 거리를 뒀다. 감독과 선수라는 것에 구분을 좀 주면서 리더십을 보여주려고 했다"고 고백했다.

최근 다른 종목들도 스포츠 예능이 많이 생기는 만큼, 이번 배구 예능도 부담이 될 것으로 보인다. 그러나 김연경은 "스포츠 예능들이 많이 생겼는데, 저희는 전혀 다른 프로그램들을 생각 안 하고 있다. 야구도, 골프도 그렇고, 다른 종목들은 이미 많은 예능으로 나와있었다. 크게 기대할 것이 있을까 싶다. 배구 예능은 처음이다. 좀 더 재밌는 요소가 많을 거라 생각한다"고 자부했다.

MBC 새 예능 프로그램 '신인감독 김연경'은 오는 28일(일) 오후 9시 10분 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

2.

[인터뷰④] 이병헌 "이민정 유튜브서 42분 모자이크 굴욕? 오히려 안도감 생겨"('어쩔수가없다')

3.

'문경찬♥' 박소영 "결혼 후에도 여사친에 조언 구하는 건 너무 치욕적"

4.

[SC현장] "1만 회 기뻐, 임영웅 꼭 함께하고파"…안방마님 엄지인→새 얼굴 박철규가 이끌어 갈 新 '아침마당'(종합)

5.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

2.

[인터뷰④] 이병헌 "이민정 유튜브서 42분 모자이크 굴욕? 오히려 안도감 생겨"('어쩔수가없다')

3.

'문경찬♥' 박소영 "결혼 후에도 여사친에 조언 구하는 건 너무 치욕적"

4.

[SC현장] "1만 회 기뻐, 임영웅 꼭 함께하고파"…안방마님 엄지인→새 얼굴 박철규가 이끌어 갈 新 '아침마당'(종합)

5.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

스포츠 많이본뉴스
1.

"몇 번을 만류했는데" KIA 154㎞ 파이어볼러 은퇴라니, 고작 25살인데 왜 의지 확고했나

2.

'초대박' LAFC 최초 역사! 다 손흥민 덕분이다→이주의 선수 선정…SON 때문에 전술까지 싹 다 바꿨어

3.

투수도 글러브 모자 던지며 괴로워했다…159.5㎞에 번트가 낳은 비극 "무서운 장면"

4.

또또또또 '오피셜' 발표! SON, SON, SON! 어딜 가도 쏘니다..."손흥민, 우승 희망에 불 지폈어" 메시까지 제친 '흥부 듀오' 괴력, 파워랭킹 6위 등극

5.

또 미친 듯 던진 오타니 '6이닝 8K 무실점', 가을야구 1선발답다...14G ERA 2.87 정규시즌 마무리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.