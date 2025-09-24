'신인감독' 김연경 "야구·골프 많은데, 기대할 게 있나?…배구 예능은 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 김연경이 다른 스포츠 예능과의 차별점을 짚었다.
권락희 PD는 "배구 황제 김연경 선수가 0년차 감독으로 돌아왔따. 옆에 든든한 배구 찐팬 부승관, 그리고 '원더독스'에 중심이 되준 표승주 선수가 주장이 됐다"며 "배구 예능을 하고 싶다는 생각이 들었을 때, 너무 배구는 김연경이라는 생각이 들었다. 다짜고짜 연락을 드렸는데, 마침 배구 예능에 대한 생각이 있었더라"고 말했다.
김연경은 '필승 원더독스'라는 팀을 직접 창단하고, 훈련부터 경기 운영, 선수 멘탈 관리까지 총괄한다. 베테랑 선수에서 감독으로 전환하는 그의 성장은 이번 프로그램의 핵심 포인트다.
자신이 보여주고 싶은 감독의 모습도 밝혔다. 김연경은 "팀을 하나되게 만들고 싶었다. 공통된 생각으로 우리팀의 시스템으로 움직였으면 했다. 우리가 어떤 방향으로 가야된다는 것을 모두가 인지하고 경기했으면 했다. 그런 식의 팀을 꾸리려 했다"고 귀띔했다.
선수와 감독의 입장으로 차별점도 있었다. 김연경은 "코트에 한 번 들어가고 싶다는 답답함이 있었다. 제가 할 수 있는 건, 선수들을 좋은 방향으로 이끌어나가는 것이고, 결국 코트 안에서 플레이는 선수들이 하는 것이더라"고 털어놨다.
또 "선수를 은퇴한지 얼마 안 됐기 때문에 선수들이 저를 선수로 생각할까봐, 거리를 뒀다. 감독과 선수라는 것에 구분을 좀 주면서 리더십을 보여주려고 했다"고 고백했다.
최근 다른 종목들도 스포츠 예능이 많이 생기는 만큼, 이번 배구 예능도 부담이 될 것으로 보인다. 그러나 김연경은 "스포츠 예능들이 많이 생겼는데, 저희는 전혀 다른 프로그램들을 생각 안 하고 있다. 야구도, 골프도 그렇고, 다른 종목들은 이미 많은 예능으로 나와있었다. 크게 기대할 것이 있을까 싶다. 배구 예능은 처음이다. 좀 더 재밌는 요소가 많을 거라 생각한다"고 자부했다.
MBC 새 예능 프로그램 '신인감독 김연경'은 오는 28일(일) 오후 9시 10분 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com