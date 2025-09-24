제작비 고작 7천만원으로 전석매진! 이재명 대통령 부부도 직관한 영화, …

|
[스포츠조선 권영한 기자] 태광그룹 미디어 계열사 티캐스트가 운영하는 예술영화관 '씨네큐브'의 25주년을 기념하는 프로젝트 영화 '극장의 시간들'이 제30회 부산국제영화제에서 전석 매진을 기록하며 관객과 평단의 주목을 받았다.
씨네큐브는 이호진 전 태광그룹 회장의 아이디어로 출범한 국내 대표 예술영화관이다. 상업성보다 작품성과 사회적 메시지를 중시하며, 지난 25년간 독립·예술영화 상영의 중심적 역할을 해왔다. 이번 프로젝트는 단순한 상영관을 넘어, 영화관이 창작의 주체로 나서는 첫 시도라는 점에서 더욱 뜻깊다.
티캐스트 박지예 씨네큐브팀장은 "이번 '극장의 시간들' 앤솔로지 프로젝트는 씨네큐브 25년의 정신을 새로운 창작자들과 함께 확장하는 뜻깊은 작업"이라며 "극장이 단순한 상영 공간이 아닌, 기억과 감정, 영감이 교차하는 장소임을 관객과 나누고자 한다. 25주년을 기념하는 씨네큐브의 다양한 프로젝트들은 올해 내내 계속될 예정"이라고 말했다.
