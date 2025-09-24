제작비 고작 7천만원으로 전석매진! 이재명 대통령 부부도 직관한 영화, …

스포츠조선

극장의 시간들. 사진제공=티캐스트

[스포츠조선 권영한 기자] 태광그룹 미디어 계열사 티캐스트가 운영하는 예술영화관 '씨네큐브'의 25주년을 기념하는 프로젝트 영화 '극장의 시간들'이 제30회 부산국제영화제에서 전석 매진을 기록하며 관객과 평단의 주목을 받았다.

이번 작품은 극장이 단순한 상영 공간이 아닌, 관객의 삶과 감정, 기억이 축적되는 '영화적 공간'이라는 철학을 바탕으로 제작됐다. 이종필, 윤가은 감독이 참여한 단편 옴니버스 형식의 '극장의 시간들'은 씨네큐브의 지난 25년간의 정체성을 이어받아, 극장이라는 장소가 지닌 예술적·사회적 의미를 다시 조명하는 프로젝트다.
극장의 시간들. 배우 고아성. 사진제공=티캐스트
19일 롯데시네마 센텀시티 5관에서 진행된 첫 상영은 약 200석 전석 매진을 기록하며 높은 기대감을 입증했다. 상영 후에는 관객과의 대화가 진행됐으며, 감독들과 출연 배우들이 직접 영화에 담긴 메시지를 소개하고 관객들과 깊이 있는 소통을 나눴다. 특히 예술영화적 색채를 띠면서도 곳곳에 유쾌한 웃음을 유발하는 장면들이 있어, 관객들이 상영 내내 진지함 속에서도 편안하게 웃음을 터뜨리며 영화를 즐기는 모습이 눈길을 끌었다.

20일 영화의전당 시네마테크에서 열린 두 번째 공식 상영과 관객과의 대화에는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 참석해 이목을 끌었다. 대통령 부부는 영화를 관람한 뒤 감독·배우들과 함께 관객과의 대화에 참여하며 영화에 대한 깊은 관심을 보였으며, 이번 참석은 부산국제영화제 30주년을 맞아 영화 산업과 영화인을 향한 정부의 각별한 애정을 보여주는 뜻깊은 자리로 평가받았다. 당시 이 대통령은 제작비가 얼마나 되는지 물었고, 이종필 감독은 "씨네큐브에서 (2명의 감독에게) 각각 7천만원, 8천만원 정도 받았다. 근데 얼마를 받든 돈은 항상 부족하다. 제한된 예산 안에서 잘해야 하는 게 감독의 몫이라고 생각한다"고 답변하기도 했다.


극장의 시간들. 사진제공=티캐스트
21일에는 영화의전당 야외무대에서 약 2천여 명의 관객이 모인 가운데 무대인사가 성황리에 진행됐다. 감독들과 출연 배우들은 관객 앞에 올라 작품에 담긴 메시지를 전했고, 관람객들은 뜨거운 박수와 환호로 화답하며 축제의 분위기를 함께 만들었다.

씨네큐브는 이호진 전 태광그룹 회장의 아이디어로 출범한 국내 대표 예술영화관이다. 상업성보다 작품성과 사회적 메시지를 중시하며, 지난 25년간 독립·예술영화 상영의 중심적 역할을 해왔다. 이번 프로젝트는 단순한 상영관을 넘어, 영화관이 창작의 주체로 나서는 첫 시도라는 점에서 더욱 뜻깊다.

프로젝트를 총괄한 제정주 PD는 "이번 '극장의 시간들' 앤솔로지 작업은 젊은 창작자들과 협업을 통해 예술영화관의 사회적 가치를 확장하고, 영화계의 새로운 제작 생태계를 모색하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

티캐스트 박지예 씨네큐브팀장은 "이번 '극장의 시간들' 앤솔로지 프로젝트는 씨네큐브 25년의 정신을 새로운 창작자들과 함께 확장하는 뜻깊은 작업"이라며 "극장이 단순한 상영 공간이 아닌, 기억과 감정, 영감이 교차하는 장소임을 관객과 나누고자 한다. 25주년을 기념하는 씨네큐브의 다양한 프로젝트들은 올해 내내 계속될 예정"이라고 말했다.
권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com


극장의 시간들. 사진제공=티캐스트

