‘퍼스트레이디’ 유진, 4년 만 복귀 소감 “이혼으로 시작하는 대본 끌려…

[스포츠조선 조민정 기자] MBN 새 수목미니시리즈 '퍼스트레이디'로 4년 만에 드라마에 복귀한 유진이 작품 선택 이유와 부담감을 솔직하게 털어놨다.
유진은 무명의 활동가였던 남편 현민철(지현우 분)을 대통령에 당선시키며 퍼스트레이디가 된, 탁월한 킹메이커 차수연 역을 맡아 인생캐 경신을 예고하고 있다.
'펜트하우스' 이후 4년 만에 드라마 작품으로 복귀하는 유진은 "이혼을 하자는 장면부터 시작하는 대본이 흥미로웠다. 차수연은 해보지 못했던 센 캐릭터라 탐이 났다. 나쁘게 보일 정도로 당차고 매력적인 인물"이라며 복귀작으로 '퍼스트레이디'를 고른 배경을 전했다. 이어 전작의 인기에 따른 부담감에 대해서는 "없다면 거짓말이다. 이번 드라마는 인물이 적고 끌고 가야 하는 부분이 많아 초반에는 어려웠다. 캐릭터 구현이 힘들어 준비를 더 했어야 하나 싶기도 했지만 촬영을 거듭하며 자신감이 붙었다. 첫 방송을 앞두고 긴장되는 것은 사실이지만 새로운 도전을 했다는 의미가 있다"고 소감을 밝혔다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com