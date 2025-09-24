스포츠조선

‘퍼스트레이디’ 유진, 4년 만 복귀 소감 “이혼으로 시작하는 대본 끌려…첫방 앞두고 떨린 적 처음”

기사입력 2025-09-24 15:11


‘퍼스트레이디’ 유진, 4년 만 복귀 소감 “이혼으로 시작하는 대본 끌려…
24일 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 MBN 수목 미니시리즈 '퍼스트레이디'의 제작발표회, 유진이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.24/

[스포츠조선 조민정 기자] MBN 새 수목미니시리즈 '퍼스트레이디'로 4년 만에 드라마에 복귀한 유진이 작품 선택 이유와 부담감을 솔직하게 털어놨다.

24일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서는 MBN 새 수목미니시리즈 '퍼스트레이디'(극본 김형완, 연출 이호현, 제작 ㈜스튜디오지담, ㈜아티스트스튜디오, ㈜로드쇼플러스) 제작발표회가 진행됐다. 자리에는 이호현 감독과 배우 유진, 지현우, 이민영이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.

'퍼스트레이디'는 대통령에 당선된 남편이 장차 퍼스트레이디가 될 아내에게 이혼을 요구하는 초유의 사건이 벌어지면서 펼쳐지는 이야기를 그린다. 대통령 취임까지 남은 67일 동안 대통령 당선인 부부의 숨 막히는 갈등 속에 불거지는 정치권의 음모와 가족의 비밀을 속도감 있게 전할 예정.

유진은 무명의 활동가였던 남편 현민철(지현우 분)을 대통령에 당선시키며 퍼스트레이디가 된, 탁월한 킹메이커 차수연 역을 맡아 인생캐 경신을 예고하고 있다.

'펜트하우스' 이후 4년 만에 드라마 작품으로 복귀하는 유진은 "이혼을 하자는 장면부터 시작하는 대본이 흥미로웠다. 차수연은 해보지 못했던 센 캐릭터라 탐이 났다. 나쁘게 보일 정도로 당차고 매력적인 인물"이라며 복귀작으로 '퍼스트레이디'를 고른 배경을 전했다. 이어 전작의 인기에 따른 부담감에 대해서는 "없다면 거짓말이다. 이번 드라마는 인물이 적고 끌고 가야 하는 부분이 많아 초반에는 어려웠다. 캐릭터 구현이 힘들어 준비를 더 했어야 하나 싶기도 했지만 촬영을 거듭하며 자신감이 붙었다. 첫 방송을 앞두고 긴장되는 것은 사실이지만 새로운 도전을 했다는 의미가 있다"고 소감을 밝혔다.

'퍼스트 레이디'는 24일 오후 10시 20분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

2.

[인터뷰④] 이병헌 "이민정 유튜브서 42분 모자이크 굴욕? 오히려 안도감 생겨"('어쩔수가없다')

3.

'문경찬♥' 박소영 "결혼 후에도 여사친에 조언 구하는 건 너무 치욕적"

4.

[SC현장] "1만 회 기뻐, 임영웅 꼭 함께하고파"…안방마님 엄지인→새 얼굴 박철규가 이끌어 갈 新 '아침마당'(종합)

5.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] 이병헌 "손예진♥현빈에 '다른 부부 연기 어떠냐' 묻는 임시완..아직 어려"('어쩔수가없다')

2.

[인터뷰④] 이병헌 "이민정 유튜브서 42분 모자이크 굴욕? 오히려 안도감 생겨"('어쩔수가없다')

3.

'문경찬♥' 박소영 "결혼 후에도 여사친에 조언 구하는 건 너무 치욕적"

4.

[SC현장] "1만 회 기뻐, 임영웅 꼭 함께하고파"…안방마님 엄지인→새 얼굴 박철규가 이끌어 갈 新 '아침마당'(종합)

5.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

스포츠 많이본뉴스
1.

"몇 번을 만류했는데" KIA 154㎞ 파이어볼러 은퇴라니, 고작 25살인데 왜 의지 확고했나

2.

'초대박' LAFC 최초 역사! 다 손흥민 덕분이다→이주의 선수 선정…SON 때문에 전술까지 싹 다 바꿨어

3.

투수도 글러브 모자 던지며 괴로워했다…159.5㎞에 번트가 낳은 비극 "무서운 장면"

4.

또또또또 '오피셜' 발표! SON, SON, SON! 어딜 가도 쏘니다..."손흥민, 우승 희망에 불 지폈어" 메시까지 제친 '흥부 듀오' 괴력, 파워랭킹 6위 등극

5.

또 미친 듯 던진 오타니 '6이닝 8K 무실점', 가을야구 1선발답다...14G ERA 2.87 정규시즌 마무리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.