'기안84 네팔 동생' 타망·라이, 비싸서 못 먹었던 삼겹살 흡입 "젓가…

기사입력 2025-09-24


[스포츠조선 조윤선 기자] 네팔 소년 라이와 타망이 소원이었던 1순위 한식을 만난다.

오는 25일 방송되는 MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'에서는 네팔에서 온 라이와 타망이 한국에서의 첫 식사로 삼겹살 먹방을 선보인다.

대망의 한국 입국 당일, 라이와 타망의 첫 끼니를 책임지기 위해 찾은 곳은 서울의 한 고깃집. 여행 계획 도중 '먹고 싶은 음식은 다 말해달라'는 통 큰 제안에 친구들이 먹고 싶은 한식 원픽으로 뽑았던 메뉴가 삼겹살이었기 때문. 네팔 현지에선 비싼 가격 탓에 소년들에겐 그림의 떡이었던 삼겹살을 마음껏 먹어보기에 나섰다는데.


이번 한국 여행을 위해 네팔에서 젓가락질까지 맹연습해 왔다는 소년들. 삼겹살이 구워지는 모습을 보며 "아직도 꿈인지 현실인지 모르겠다"며 행복감을 감추지 못했다는 후문이다. 마침내 맛본 인생 첫 삼겹살 한입에는 눈도 못 뜬 채 황홀경에 접어들 정도였다고.

성장기 아이들처럼 고기와 밥을 흡입하는 모습에 MC 김준현도 "안 먹어도 배가 부르다"며 흐뭇해했다는데. 네팔 소년들의 인생 첫 삼겹살 파티는 25일 오후 8시 30분 '어서와 한국은 처음이지?'에서 만나볼 수 있다.

