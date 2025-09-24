스포츠조선

"저만 그런가요?"..'유퀴즈' 박찬욱 감독 솔직 발언에 이병헌 능청

기사입력 2025-09-24 16:25


"저만 그런가요?"..'유퀴즈' 박찬욱 감독 솔직 발언에 이병헌 능청

"저만 그런가요?"..'유퀴즈' 박찬욱 감독 솔직 발언에 이병헌 능청

[스포츠조선 문지연 기자] '유 퀴즈 온 더 블럭' 박찬욱 감독과 이병헌이 '어쩔수가없다'를 들고 등장한다.

24일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 312회에는 25년 만에 '어쩔 수가 없다'로 다시 뭉친 영화계 전설 박찬욱 감독과 배우 이병헌이 출연한다.

세계가 인정하는 한국 영화계의 전설, 박찬욱 감독과 배우 이병헌의 특별한 이야기도 공개된다. 영화 두 편을 망친 감독과 네 편을 망친 배우로 만나 2000년 '공동경비구역 JSA'로 한국 영화사에 한 획을 그은 두 사람은 25년 만에 신작 '어쩔 수가 없다'로 다시 한 번 강렬한 호흡을 예고한다. 이날 방송에서는 16년간 준비한 박찬욱 감독의 필생 프로젝트 '어쩔 수가 없다'의 제작 비하인드를 비롯해 일터와 일상에서 빛나는 두 사람의 25년 케미가 공개될 예정. 이병헌이 박찬욱 감독에게 붙여준 촬영장 별명의 유래부터 '깐느박'을 넘어 '천만박'을 꿈꾸는 박찬욱 감독의 솔직한 속내를 들어볼 수 있다. 특히 "'겨울왕국2'를 넘어설 것"이라는 강원도 묵밥집 주인 팬의 응원에, 촬영 중 2~3인분의 묵밥을 먹어치운 박찬욱 감독의 에피소드가 웃음을 더할 전망이다.

무명 시절부터 함께 쌓아온 두 사람의 진솔한 이야기도 아낌없이 공개된다. 박찬욱 감독은 평론가 활동부터 비디오 가게 운영까지 늘 영화 곁을 맴돌며 기회를 기다려야 했던 무명 시절은 물론, 봉준호·류승완 등 내로라하는 감독들과 함께하는 '자랑과 험담' 모임의 실체를 유쾌하게 풀어낼 예정. "저만 그런가요?"라며 속내를 털어놓는 박 감독의 인간적인 매력과 이를 능청스럽게 받아치는 이병헌의 티키타카 또한 웃음을 자아낸다. 이병헌이 기억하는 '포니테일' 박찬욱 감독의 반전 첫인상부터 월드클래스로 거듭난 두 사람의 깊이 있는 연출, 연기 철학도 시청자들의 몰입을 더할 전망. 완벽한 미장센을 추구하는 박찬욱 감독의 작품 세계와 영감을 얻는 방법 그리고 연기의 신이라 불리는 이병헌조차 완전히 백지 상태가 됐던 순간까지, 두 전설이 들려주는 솔직 담백 토크를 이날 방송에서 모두 만나볼 수 있다.

'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

콜드플레이 콘서트서 딱걸린 불륜커플, 입 열었다 "보이는 상황과 달라"[SC이슈]

2.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

3.

오은영, 사자머리 대신 수수한 생머리 ‘포착’..채시라 “언니가 밥 사줘”

4.

'불법도박' 이진호, 이번엔 음주운전 적발..소속사 "입장 정리후 발표"[공식]

5.

‘76세’ 전유성 위독설 “사실무근”..폐기흉으로 입원 치료 중

연예 많이본뉴스
1.

콜드플레이 콘서트서 딱걸린 불륜커플, 입 열었다 "보이는 상황과 달라"[SC이슈]

2.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

3.

오은영, 사자머리 대신 수수한 생머리 ‘포착’..채시라 “언니가 밥 사줘”

4.

'불법도박' 이진호, 이번엔 음주운전 적발..소속사 "입장 정리후 발표"[공식]

5.

‘76세’ 전유성 위독설 “사실무근”..폐기흉으로 입원 치료 중

스포츠 많이본뉴스
1.

LAD 팬들 분노 폭발! '오타니 6이닝 8K 무실점', 이 경기를 망친 스캇 10번째 블론세이브...로버츠, 마무리 바꿀까?

2.

'1위 추격' 한화-'8연전' SSG, 달콤한 비가 온다…취소 시 '10월 편성'

3.

최악의 날벼락! 황희찬 결국 자리 뺏긴다→2부리거에 바이아웃 980억?…울버햄튼 '쿠냐 대체자' 영입 정조준

4.

KBO 경쟁균형세 어떻게 달라지나…샐러리캡 하한선+원클럽맨 예외조항 생겼다

5.

MLS 공식발표 '손흥민의 LAFC, 메시 넘었다'...파워랭킹 10→6위 폭풍 상승 "우승 희망 되살렸다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.