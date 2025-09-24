스포츠조선

'보스' 조우진 "'승부' 함께한 이병헌, '어쩔수가없다'도 잘되길 바라는 마음"

기사입력 2025-09-24 16:40


'보스' 조우진 "'승부' 함께한 이병헌, '어쩔수가없다'도 잘되길 바라…
영화 '보스' 언론배급시사회가 24일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 조우진이 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2025.09.24/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조우진이 올해 추석 연휴 극장가에서 이병헌과 맞붙게 된 소감을 전했다.

조우진은 24일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '보스' 언론·배급 시사회에서 "이병헌과 '승부'에서 호흡을 맞췄는데, 올 추석 연휴에 영화를 함께 개봉하게 됐다"며 "저희 다 같이 잘 됐으면 좋겠다"고 했다.

10월 3일 개봉하는 '보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 '양보'하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화로, 라희찬 감독이 메가폰을 잡았다. 조우진은 조직 식구파의 2인자이지만 보스가 아닌 중식당 보스가 되기를 꿈꾸는 투잡 요리사 순태를 연기했다.

'보스'는 24일 개봉한 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'와 추석 연휴 극장에서 흥행 대결을 펼친다. 조우진은 "이병헌과 '승부'를 같이 했고, 비슷한 시기에 영화를 개봉하게 됐다. 그래서 떠올린 건 '보스'와의 '승부'는 '어쩔수가없다'다(웃음). 사실 대결은 꿈도 꾸지 않았다. 대결을 하기에는 현재 한국 영화 시장이 너무 좋지 않지 않나. '어쩔수가없다'도 추석 때 많은 관객 여러분들께 행복감을 줄 수 있었으면 좋겠다"고 바람을 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



