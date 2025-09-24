브라질 스타 총출동+손흥민 vs 히샬리송…쿠팡플레이서 무료로 본다[공식]

|
[스포츠조선 조민정 기자] 쿠팡플레이가 10월 축구 국가대표팀의 평가전을 무료로 생중계한다.
하이라이트는 단연 '피파 랭킹 6위' 브라질과의 맞대결. 레알 마드리드의 호드리구, 바르셀로나의 하피냐, 토트넘 홋스퍼의 히샬리송, 뉴캐슬 유나이티드의 브루노 기마랑이스 등 세계적 스타들이 총출동한다. 특히 히샬리송은 손흥민과 토트넘 시절 한솥밥을 먹었던 인연이 있어 서울월드컵경기장에서의 재회에 팬들의 기대가 커지고 있다.
2차전 상대 파라과이는 '피파 랭킹 37위'로 애틀랜타 유나이티드의 미구엘 알미론, 브라이튼의 디에고 고스 등 빅리그 자원을 앞세워 한국과 치열한 승부를 예고한다. 홍명보호로서는 브라질전에 이어 전술 실험과 전력 점검의 무대가 될 전망이다.
한편 대표팀은 10월 2연전에 이어 11월 14일 예정된 볼리비아전까지 쿠팡플레이 독점 중계로 팬들과 만난다. 경기 종료 후 다시보기와 하이라이트 영상도 제공돼 팬들은 언제든 대표팀의 활약을 즐길 수 있다.
