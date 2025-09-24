임하룡, '우유 싸대기 사건' 침묵 끝에 사과했다 "너무 후회스러워"

스포츠조선

기사입력 2025-09-24 18:19


[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 임할요이 '우유 싸대기'에 대한 진실과 사과를 고백했다.

23일 유튜브 콘텐츠 '서경석의 인생수업'에서는 '인맥 관리 상위 1% 임하룡이 후배들에게 사랑받는 이유'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 임하룡은 일자리를 잃고 있는 개그 후배들에게 현실적인 조언을 건넸다.


임하룡은 "우리 때는 콩트 코미디만이 전부였다. 그걸 전부라고 생각한 시절이 있었고, 요즘은 그게 다가 아니니까"라며 트렌드를 읽었다.

이에 서경석은 "이렇게 선후배 사이에 참 원만한 인간관계로 유명하신 분임에도 딱 한 번 최양락이라는 후배에게 따끔한 화를 낸 적이 있다고 들었다"고 말문을 열었다.

임하룡은 "그건 나의 큰 잘못이다. 그때는 내가 참았어야 했는데"라며 깊이 후회했다.

이어 임하룡은 "같은 신인 때였다. 너무 늦었다는 생각을 했다. 내가 개그맨 생활을 서른에 시작했을 때니까. 우여곡절 끝에 방송을 시작하게 됐는데 나이가 내가 제일 많았다"고 전했다.

그러면서 "데뷔하자마자 애들이 같은 동기가 돼버린 거다. 동기끼리니까 내 별명으로 '노인네' 이렇게 놀렸는데 그 말이 너무 듣기 슌은 거다. 얼굴도 늙어보이고 그러니까, 내가 잘생겼으면 그런 별명도 안붙었겠지만"이라며 셀프 디스로 깨알 웃음을 안겼다.


그는 "그 별명이 그렇게 싫었는데 최양락이 서너 번 부르니까 내가 '그만해'라고 하면서 우유를 먹다가 던졌다. 지금 생각하면 후회스럽다"고 털어놓았다.

개그계에서 성격 좋기로 유명한 임하룡이 후배를 혼냈다는 사건에 최양락은 되려 "오죽하면 하룡이 형이 널 때렸겠냐"는 이야기를 많이 들어야만 했다고.

최양락 또한 JTBC 예능 프로그램 '1호가 될 수 없어에 출연해 임하룡으로부터 '우유 싸대기'를 맞은 사건을 언급하며 억울해 하기도 했따.

임하룡은 "최양락이 그런 시선에 또 상처를 받은 것 같다. 그러니까 항상 미안하게 생각한다"며 "최양락과 지금도 친하게 지낸다. 현숙이랑 큰 밥도 사주고, 지금도 전화를 항상 먼저한다. 최양락이 개업했다고 하면 무조건 갔다"라며 재차 사과했다.

shyun@sportschosun.com

