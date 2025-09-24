신고자=여친. '불법도박' 이진호 100km 만취 운전→연예계 퇴출

|
[스포츠조선 이유나 기자] 신고자는 여친이었다.
개그맨 이진호(39)가 불법도박 논란에 이어 이번에는 음주운전으로 적발됐다. 신고자는 다름 아닌 그의 여자친구였다.
이날 SM C&C는 공식 입장을 통해 "불미스러운 일로 심려를 끼쳐 진심으로 사과드린다"며 "이진호 본인에게 확인한 결과, 새벽에 음주운전을 한 사실이 있다. 경찰 조사까지 마쳤고 현재 처분을 기다리고 있는 상황"이라고 전했다. 이어 "이진호는 변명의 여지 없이 자신의 잘못을 인정하며 깊이 반성하고 있다. 소속사 역시 무거운 책임을 통감하며, 향후 법적 절차에 성실히 임할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.
경찰 조사 결과 이진호는 이날 오전 3시경 인천에서 양평 양서면 자택까지 직접 운전했으며, 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수치인 0.11%에 달했다.
앞서 그는 지난해 10월 불법도박 혐의를 시인하고 올해 4월 검찰에 송치된 바 있다. 해당 사건은 보완수사 지시로 다시 경찰에 넘어갔으며, BTS 지민이 1억 원을 빌려준 사실이 알려졌고 개그맨 이수근, 가수 영탁 등도 피해자로 연루된 것으로 전해졌다. 불법도박 수사 중에 장거리 만취 운전까지 만행으로 이진호는 연예계 퇴출 수순을 밟게 됐다.
