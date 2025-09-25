'57세' 신애라, 갱년기 건강 이상 고백…"뱃살 늘어 조절 안 될 정도…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 신애라가 갱년기 이후 뱃살 관리 비법을 솔직하게 전했다.
24일 신애라는 자신의 유튜브 채널 신애라이프에 "갱년기 이후 뱃살 관리 중이에요~ 즐겨먹는 저녁 소개해드릴게요"라는 제목의 영상을 게재했다.
이에 따라 그는 점심을 충분히 먹은 날에는 저녁을 간단히 해결한다며, 자신이 즐겨 마시는 케일 바나나 귀리 주스 레시피를 공개했다.
신애라는 "어머니가 농사 지은 유기농 케일을 활용한다. 케일을 살짝 쪄 소분해두고 바나나·귀리 우유·귀리가루와 함께 갈아 마신다"고 설명했다.
그는 "맛이 바나나 미숫가루 같아 케일 맛은 전혀 안 난다"며 "달고 고소해 아이들 간식으로도 좋고, 단백질과 비타민까지 챙길 수 있다"고 강조했다.
이어 신애라는 "57세에도 이렇게 관리하면 다음 날 화장실도 시원하고 속이 편하다"며 "뱃살 관리가 필요한 분들께 꼭 추천하고 싶다"고 전했다.
앞서 지난 5월 신애라는 갱년기화 노화로 인한 건강 이상을 고백한 바 있다.
당시 신애라는 "제가 발음이 어눌하다. 투명 교정기를 꼈다. 왜냐면 이가 자꾸 부딪혀서 깨진다. 그리고 진동 때문에 잇몸이 위로 올라간다. 나이가 드니까 별의 별 증상이 다 생긴다"며 "예전에 친한 언니들이 갱년기, 노화에 대한 얘기를 안 해 주셨나 모르겠다"고 토로했다.
신애라는 "57세가 되니까 예전과는 정말 다르더라. '금쪽 같은 내 새끼'가 햇수로 5년이 됐다. 옛날 영상을 가끔 보면 깜짝깜짝 놀란다. 너무 젊은 거다. 지금의 제 모습과 너무 다른 거다"라며 "옛날 모습이 남아 있어서 좋다는 생각도 들지만 자꾸 비교된다는 생각도 든다. 근데 생각을 바꾸기로 했다"라고 밝혔다.
신애라는 "자꾸만 어제의 나, 1년 전의 나, 5년 전의 나와 지금의 나를 비교하는 거다. 그때는 이가 아무리 부딪혀도 깨지지 않고 잇몸이 올라가? 그런 일이 없었는데. 그때는 이렇게 밤새도 아무렇지 않게 다음날 촬영할 수 있었는데. 자꾸 이렇게 과거의 저와 지금의 저를 비교하더라"라며 "과거의 나와 비교하지 말고 내 나이와 같은 주변 사람들과 나를 견주어보면서 '좀 더 건강하자', '유지하자'는 생각을 해보면 좋을 거 같다"고 밝혔다.
