[뮤지컬] 정성화·김준수·박혜미·윤공주…'비틀쥬스' 캐스팅 라인업부터 '…

|
2021년 전 세계 최초 라이선스 공연으로 초연을 선보인 이후 4년 만에 돌아오는 뮤지컬 '비틀쥬스'(제작 CJ ENM)가 화려한 캐스팅 라인업을 전격 공개했다.
이번 시즌은 초연의 주역들과 새로운 배우들이 함께 무대에 올라, 한층 업그레이드된 웃음과 에너지로 돌아온다.
정체불명의 저승 가이드이자 100억 년 묵은 악동 유령 비틀쥬스 역에는 대한민국 뮤지컬계를 대표하는 세 배우 정성화, 정원영, 김준수가 캐스팅됐다.
뮤지컬 '알라딘', '렌트', 뮤지컬 '물랑루즈!' 등에서 폭넓은 연기 스펙트럼과 넘치는 끼로 존재감을 입증한 정원영은 이번 시즌 '뉴 비틀쥬스'로 이름을 올렸다. 그는 재기 넘치는 캐릭터 해석으로 극에 생동감을 더하며, '티키타카 케미'로 예상을 뛰어넘는 매력의 비틀쥬스를 탄생시킬 계획이다.
마지막으로 가수부터 뮤지컬 배우까지 전방위 아티스트로 자리매김한 김준수가 비틀쥬스로 무대에 선다. 뮤지컬 '알라딘', '드라큘라', '데스노트' 등 매 작품마다 흥행을 견인하며 독보적인 존재감을 증명해온 그는, 이번 작품에서 뮤지컬 데뷔 이래 처음으로 본격 코믹 캐릭터에 도전한다. 김준수 특유의 강렬한 무대 장악력과 개성 넘치는 해석이 더해져, 전무후무한 '김준수표 비틀쥬스'의 탄생을 예고한다.
비틀쥬스와 함께 극의 중심을 잡는 리디아 역에는 2021년 초연 무대에서 강렬한 존재감을 각인시킨 홍나현과 장민제가 다시 돌아온다.
뮤지컬 '비틀쥬스' 초연 이후 뮤지컬 '홍련', '웨이스티드', 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'까지 활동 영역을 확장하며 차세대 대표 배우로 우뚝 선 홍나현은 작은 체구에서 뿜어내는 폭발적인 에너지와 활기 넘치는 이미지로 리디아와의 남다른 '착붙' 싱크로율을 보여줄 예정이다. 이어 초연에서 당돌함과 외로움이 공존하는 리디아를 신인답지 않은 완성도로 연기해 제6회 한국뮤지컬어워즈 여자 신인상을 수상한 장민제도 이번 시즌 다시 무대에 오른다. 뮤지컬 '어쩌면 해피앤딩', '키다리 아저씨', '데스노트' 등 다양한 작품을 거치며 성장해온 그는, 넓어진 연기 스펙트럼과 깊어진 감정선으로 한층 다채로운 매력의 리디아를 선보인다.
갑작스러운 사고로 죽음을 맞은 뒤 정체불명의 악동 '비틀쥬스'를 만나 유령 수업을 받게 되는 겁 많고 소심한 신참 유령부부 바바라와 아담 역에는 박혜미와 나하나, 이율과 정욱진이 호흡을 맞춘다.
뮤지컬 '베르사유의 장미', '마틸다', '마리 앙투아네트' 등 수많은 무대에서 안정된 연기와 풍부한 무대 매너를 선보여온 박혜미는 이번 작품을 통해 갈고 닦은 내공으로 매력적인 '바바라'를 그려낼 예정이다. 뮤지컬 '시라노'의 록산, '킹키부츠'의 로렌, '위키드'의 글린다로 사랑스러운 매력과 드라마틱한 음악 표현력을 인정받으며 '믿보배'로 성장한 나하나 역시 이번 시즌 새롭게 합류해 또 다른 색깔의 '바바라'를 선보일 것으로 기대된다.
낡은 집으로 크게 한탕을 노리는 부동산 사업가이자 리디아의 엄격한 아버지 '찰스' 역에는 김용수, 김대령이 캐스팅됐고 흥 넘치고 매사에 긍정 에너지를 뿜어내는 리디아의 인생 멘토 델리아 역에는 전수미와 윤공주가 캐스팅됐다.
완벽한 무대로 전세계를 사로잡은 뮤지컬 '비틀쥬스'는 초호화 창작진의 만남으로 완성된 작품이다. 대본은 스캇 브라운과 앤서니 킹이 공동집필을 맡았으며, 싱어송라이터 에디 퍼펙트가 작사와 작곡했다. 연출은 알렉스 팀버스, 무대는 데이비드 코린스, 마스크·퍼펫은 마이클 커리가 완성시켰다. 이처럼 최고의 창작진들의 의기투합으로 만들어낸 독창적인 무대, 유머 넘치는 이야기 그리고 세련된 음악이 어우러진 뮤지컬 '비틀쥬스'는 올 연말 단연 돋보이는 최고의 판타지를 선사할 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com