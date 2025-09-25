'사별' 정선희, 이홍렬 子와 재혼 선언 "과거 있는 며느리 괜찮냐"

|
[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 정선희가 재혼의 뜻을 밝혔다.
북토크 장소에서 이홍렬을 만난 정선희. "원래 하루 전날 움직인다"며 강연 전날에 미리 도착한 이홍렬에 정선희는 "정말 존경한다. 나 오빠랑 계약할 걸 그랬다"고 아쉬워했다. 이홍렬은 "꼭 계약하고 싶었는데 까였다. 밥도 사주고 그랬는데 까였다"고 폭로했고 정선희는 "내가 그때 다른 데 있어서 그런 것"이라고 해명했다. 이홍렬은 "진짜 계약하고 싶었다. 정말 똑똑하고 천재"라고 정선희를 치켜세웠다.
이홍렬은 "괜찮다. 현재가 중요하지"라고 말했고 정선희는 "우리 아버님 최고"라고 애교를 부렸다. 그러다 정선희는 "오빠 아드님 나이 어리잖아요"라고 했지만 이홍렬은 "나이 많다"고 답했다.
한편 정선희는 2007년 배우 안재환과 결혼했으나, 이듬해 안재환이 세상을 떠나며 사별의 아픔을 겪었다. '엄마야 누나야', '똑바로 살아라' 등의 작품으로 인기를 모았던 안재환은 당시 연예기획사 설립과 영화 제작 등으로 자금난에 시달렸던 것으로 알려졌다.
