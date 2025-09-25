임수향, '노안' 얼마나 억울했으면…"AOA 초아가 동갑인데, 나보고 언…

임수향, '노안' 얼마나 억울했으면…"AOA 초아가 동갑인데, 나보고 언니라고"(라스)[SC리뷰]

기사입력 2025-09-25 09:39


임수향. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 임수향이 '동안'과 관련해 솔직한 심경을 밝혔다.

지난 24일 방송된 MBC '라디오스타'는 김미경, 장소연, 이엘, 임수향이 출연한 '다작 이루어질지니~' 특집으로 꾸며졌다.

닐슨코리아에 따르면 '라디오스타'는 가구 시청률 4.0%를 기록하며 수요일 동시간대 1위를 차지했고, 2049 시청률 역시 동시간대 1위를 기록했다. 먼저 김미경은 "정확히 세어본 적은 없지만 지금까지 드라마에서 자식만 약 100명"이라며 놀라운 기록을 고백했다. 첫아들은 드라마 '햇빛 쏟아지다'의 류승범이었다고 회상하며 "그 작품을 시작으로 엄마 캐릭터 섭외가 쏟아졌다"라고 말했다. 이어 서인국, 변요한, 유승호, 엄기준 등 수많은 배우의 엄마를 맡아온 경험을 떠올리며, 심지어 엄정화와는 6살 차이로 모녀 연기를 한 적도 있다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 전도연과는 겨우 9살 차이로 엄마와 딸을 연기했다며 웃음을 자아냈다.


'라디오스타' 방송화면 캡처
김미경은 유독 애정이 가는 딸이 있느냐는 질문에 장나라와 김태희를 꼽았다. 그는 "(각각) '고백부부'와 '하이바이, 마마!'에서 모녀로 만났는데 작품 속 애절한 관계가 실제로도 이어졌다"라며 "지금도 진짜 딸처럼 지낸다"고 밝혔다. 또한 박민영과는 다섯 작품에서 모녀로 호흡을 맞췄다며 "민영이가 '이 정도면 운명이에요'라는 연락을 해왔다"라고 소개해 훈훈함을 더했다.

김미경은 어머니의 부고 당시 부고를 따로 알리지 않았음에도, 기사로 소식을 접한 수많은 '드라마 딸들'이 장례식장을 찾아왔다고 회상했다. 그는 "그때 느낀 감정은 말로 다 못한다"라며 작품을 넘어선 깊은 인연을 강조해 보는 이들의 마음을 울렸다.

10년 만에 '라디오스타'를 찾은 임수향은 "해명하러 왔다"라며 등장부터 웃음을 안겼다. 과거 강민경이 언급한 '술 잘 마시는 배우'라는 발언 때문에 주당 이미지가 퍼졌다는 것. 그는 "덕분에 술자리에서 빠질 수 없었다"라고 고충을 전했다.


'라디오스타' 방송화면 캡처
또 "지난번에 AOA 초아 씨가 저한테 '동갑인데 언니인줄 알았다'고 했다. 심지어 제가 생일도 더 느린데"라며 속상해 했다. 이에 유세윤이 "그때 표정관리가 됐냐"라 묻자, 임수향은 "그때 얼굴이 엄청 빨개졌다"라며 민망해 했다. 그러면서 "이제는 '동안 수향'으로 불러달라"고 너스레를 떨었다.

임수향은 첫 주연작 '신기생뎐' 캐스팅 당시를 떠올렸다. 2000대 1의 경쟁률을 뚫고 합격했는데, 오디션 전 임성한 작가의 여성 캐릭터를 분석해 단아한 태도로 임했던 것이 주효했다고 밝혔다. "그때는 여고생 역할과 동시에 주인공 오디션을 보고 있었는데, 시청자들이 같은 인물인 줄 모를 정도였다"라며 웃음을 자아냈다.


최근작 '미녀와 순정남' 비하인드도 공개했다. 분장 없이 얼굴 변화를 연기로 설득해야 했던 점, 촬영 중 목격담이 온라인에 올라와 오해를 산 일화 등을 전하며 "감독님과 작가님이 믿어줘서 버틸 수 있었다"라고 말했다. 그는 "'슬픈 눈빛' 이미지에서 벗어나고 싶어 예능에 도전했다"며 앞으로는 더 깊이 있는 연기를 보여주고 싶다고 포부를 전했다. 임수향은 이날 방송에서도 밝은 매력으로 댄스 무대를 선보이며 스튜디오를 장악하기도 했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

