'퍼스트 라이드' 한선화, 강하늘이 보낸 문자 보고 눈물 쏟은 이유 "의…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한선화가 강하늘이 보낸 장문의 문자 내용을 떠올리며 고마움의 눈물을 보였다.
강하늘은 한선화에게 장문의 문자를 보낸 이유에 대해 "한선화가 정말 작품 준비를 철저히 해왔다. 대본이 너덜너덜해질 정도였고, 체크나 필기로 가득했다"며 "한선화는 저에게 도움을 많이 받았다고 하지만, 저는 오히려 이렇게 준비를 해왔다는 거에 고마움을 느꼈다. 그리고 저희 한 명 한 명에게 편지를 써서 선물까지 줬다. 제가 평소에 연락을 많이 하는 스타일이 아닌데, 영화 초반부터 마음을 다 쏟아내며 문자 한 통을 보냈다"고 설명했다.
이에 한선화는 "제가 먼저 현장을 떠나야 해서, 서울로 가는 비행기를 타러 가는 공항 차 안에서 오빠들에게 문자를 다 남겼다. 짧은 시간 안에 정이 좀 많이 들었던 것 같다"며 감동의 눈물을 보였다. 그러면서 "다들 답장을 해주셨는데, 하늘 오빠는 리더로서 현장에서 의지를 많이 했는데, 좋은 말을 남겨주셨더라. 그걸 다음 촬영 때 기억하고 마음을 담아 열심히 해야지 싶었다"고 전했다.