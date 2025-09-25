'이병헌♥' 이민정, 감기로 아픈 딸에 맘찢..."21개월 인생 중 가장 아팠던 날"

기사입력 2025-09-25 12:48


'이병헌♥' 이민정, 감기로 아픈 딸에 맘찢..."21개월 인생 중 가장…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이민정이 아픈 딸을 보며 "마음이 찢어진다"고 털어놨다.

이민정은 25일 "이런 쪼꼬미가 아프니깐 정말 맴찢"이라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 이병헌, 이민정 부부의 21개월 된 딸 서이 양의 모습이 담겨있다. 거실 바닥에 앉아 장난감을 손에 들고 놀이에 집중하고 있는 서이 양.

그때 딸을 바라보는 엄마 이민정의 얼굴에는 걱정이 가득했다. 서이 양이 감기로 인해 아팠던 것.

엄마 이민정은 "이서이 인생에서 가장 아팠던 몇 일 인 거 같다"면서 눈물을 흘리는 이모티콘을 덧붙이며 딸을 걱정했다. 이어 그는 "환절기 다들 감기 조심하셔라"고 덧붙였다.


'이병헌♥' 이민정, 감기로 아픈 딸에 맘찢..."21개월 인생 중 가장…
한편 이민정과 이병헌은 2013년 결혼해 2015년에 아들을, 2023년 12월에 늦둥이 딸을 품에 안았다.

현재 이민정은 유튜브 채널 '이민정 MJ'를 통해 육아, 요리, 쇼핑, 여행 등 다양한 일상 등을 공개하며 소통 중이다. 이러한 가운데 지난 9일에는 9살 차이 남매 준후 군와 서이 양의 성격에 대해 언급한 바 있다.

이민정은 "첫째는 남자아이인데도 스윗하게 엄마를 배려하고 그런 면이 있다"며 "서이는 뭘 하고 있을 때 내가 옆에서 '서이야' 부르면 건드리지 말라고 한다. 완전 성격이 나다"고 해 웃음을 안겼다. 이어 그는 "나도 그 지적을 많이 받았다. 좀 귀찮게 하거나 하면 건드리지 말라고 하니까 내가 '이게 사람들이 나한테 느끼는 감정인가. 상처가 될 수 있구나'"라면서 똑 닮은 딸의 행동을 보고 반성했던 일을 떠올리기도 했다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'추신수♥' 하원미, 아들에 19금 고백 "난 혼전순결 NO, 집 엄해도 할거 다해"

2.

'52세' 송은이 "술 취해 男과 키스"...김숙 폭로 "男 아닌 아스팔트였다"('비보티비')

3.

전유성, 또 건강 위독설 "이번주가 고비, 딸에게 유언 남겨"

4.

[공식]전유성 측 "폐기흉으로 재입원, 산소호흡기에 유지…정식 유언은 NO"

5.

슈 쌍둥이 딸, 이렇게 잘 컸어? 당장 데뷔해도 될 'AI 미모'

연예 많이본뉴스
1.

'추신수♥' 하원미, 아들에 19금 고백 "난 혼전순결 NO, 집 엄해도 할거 다해"

2.

'52세' 송은이 "술 취해 男과 키스"...김숙 폭로 "男 아닌 아스팔트였다"('비보티비')

3.

전유성, 또 건강 위독설 "이번주가 고비, 딸에게 유언 남겨"

4.

[공식]전유성 측 "폐기흉으로 재입원, 산소호흡기에 유지…정식 유언은 NO"

5.

슈 쌍둥이 딸, 이렇게 잘 컸어? 당장 데뷔해도 될 'AI 미모'

스포츠 많이본뉴스
1.

연봉 600만달러 최고액 외국인 투수가 한달 넘게 가동 중단, 2군 선발 등판 직전 컨디션 이유로 취소, 전날 스모 경기 관전했다는데[민창기의 일본야구]

2.

사실상 재계약 포기 행보, KIA 차기 1루수 이 선수 밀어주나…"올해 실수 용납 안 돼, 1루수 더 좋아"

3.

LG가 가장 꺼려했던 시나리오.. 대전서 한 판도 못 이겼는데 → 한화가 원하는대로 판 깔렸다

4.

1위라 승부욕 발동했나. 5회 등판 자처→한계 투구수에 중도 강판. 4.1이닝 4실점한 '유리몸' 에이스. 최종 등판에서 5회 채운다[창원 코멘트]

5.

손발 다 자르더니 이제 와서? 中매체 '청두, 서정원 감독과 재계약 추진'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.