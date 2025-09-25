'이병헌♥' 이민정, 감기로 아픈 딸에 맘찢..."21개월 인생 중 가장…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이민정이 아픈 딸을 보며 "마음이 찢어진다"고 털어놨다.
그때 딸을 바라보는 엄마 이민정의 얼굴에는 걱정이 가득했다. 서이 양이 감기로 인해 아팠던 것.
엄마 이민정은 "이서이 인생에서 가장 아팠던 몇 일 인 거 같다"면서 눈물을 흘리는 이모티콘을 덧붙이며 딸을 걱정했다. 이어 그는 "환절기 다들 감기 조심하셔라"고 덧붙였다.
|
현재 이민정은 유튜브 채널 '이민정 MJ'를 통해 육아, 요리, 쇼핑, 여행 등 다양한 일상 등을 공개하며 소통 중이다. 이러한 가운데 지난 9일에는 9살 차이 남매 준후 군와 서이 양의 성격에 대해 언급한 바 있다.
이민정은 "첫째는 남자아이인데도 스윗하게 엄마를 배려하고 그런 면이 있다"며 "서이는 뭘 하고 있을 때 내가 옆에서 '서이야' 부르면 건드리지 말라고 한다. 완전 성격이 나다"고 해 웃음을 안겼다. 이어 그는 "나도 그 지적을 많이 받았다. 좀 귀찮게 하거나 하면 건드리지 말라고 하니까 내가 '이게 사람들이 나한테 느끼는 감정인가. 상처가 될 수 있구나'"라면서 똑 닮은 딸의 행동을 보고 반성했던 일을 떠올리기도 했다.
