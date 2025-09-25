'사마귀' 임시완 "고현정 선배 '사마귀'는 악랄, 난 인간적이고 착해"

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 임시완이 넷플릭스 영화 '사마귀'와 SBS 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'의 차별점을 짚었다.
26일 공개되는 '사마귀'는 2023년 넷플릭스에서 공개된 영화 '길복순'(감독 변성현)의 스핀오프다. 모든 룰이 무너진 살인청부업계에 긴 휴가 후 컴백한 A급 킬러 사마귀와 그의 훈련생 동기이자 라이벌 재이 그리고 은퇴한 레전드 킬러 독고가 1인자 자리를 놓고 벌이는 대결을 그린 액션 영화로, 이태성 감독이 메가폰을 잡았다.
특히 '사마귀'는 동명의 SBS 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'(이하 '사마귀')과 비슷한 시기에 공개돼 화제를 모았다. 임시완은 "드라마 '사마귀'를 보신 분들이 저보고 왜 안 나오냐고 말씀해 주시더라. 일단 송구스럽단 말씀드리고 싶다(웃음). 드라마 '사마귀'에는 제가 나오지 않는다. 영화에만 나오는데 영화에는 고현정 선배가 안 나오신다. 제가 드라마 '사마귀'를 봤는데, 큰 차이를 하나 발견했다. 고현정 선배가 연기하신 '사마귀'는 악랄하다. 반면 한울이는 인간적이고 착하다"면서도 "절대 뒤처지지 않을 자신이 있다"고 밝혔다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com