한국e스포츠산업학회, 26일 '대학 e스포츠'를 주제로 추계학술대회 개최

|
한국e스포츠산업학회는 26일 서울 방배동에 위치한 백석예술대학교 백석비전센터에서 2025 추계학술대회를 개최한다고 밝혔다.
학회장인 송석록 교수(경동대)가 '대학 e스포츠, 산업융합의 길'을 주제로 기조연설을 발표하는데 이어 'e스포츠 융합전공(체육학) 학위과정 현황과 비전'(여형일 우석대 교수), 'e스포츠 X AI 산업수요형 융합 교육'(정연철 호남대 교수), '대학원 e스포츠 교육의 현황과 나아갈 길'(김세윤 단국대 교수)이라는 주제의 발제가 이어진다.
이어지는 세션 논문 발표에서 '유소년 e스포츠 유망주 발굴을 위한 기초 교육 커리큘럼 설계', 'UN 지속가능발전목표(SDGs)와 IOC 올림피즘 365를 위한 e스포츠 이니셔티브', '고등학생 진로 흥미 유형에 따른 이스포츠 산업 직무군 도출과 모듈형 진로교육 프로그램 설계', 'AI 기술 적용을 통한 스포츠 교육자의 인식 변화에 관한 연구', '대학 이스포츠 활동 강화를 위한 대학리그 운영모델 연구' 등의 논문이 발표된다.
종합토론에는 조현래 용인대 교수(전 한국콘텐츠진흥원장)가 좌장을 맡고 허건식 서일대 교수, 김정태 동양대 교수, 박보석 한성대 교수, 문체부 강규식 사무관의 토론을 통해 산업·학계·정책의 협력 전략을 구체화할 예정이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com