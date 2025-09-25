'기안84 동생' 타망, '태계일주' 후 한식당 근무 "부모님 편찮으셔서…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 네팔 소년 라이와 타망이 근황을 공개했다.
25일 방송된 MBC 에브리원 '어서와 한국은 처음이지?'에서는네팔 순수 소년 라이와 타망의 한국 여행기가 공개됐다.
이후 네팔로 향한 검비르와 제작진은 네팔의 수도 카트만두에서 라이, 타망과 만났다. 두 사람은 방송 이후 근황에 대해 "정말 많은 변화가 있었다"며 "처음에는 아무도 몰라봤는데 지금은 많이 유명해진 것 같다. 한번은 톡톡 마을에 있을 때 밖에서 쉬고 있는데 가이드 형들이 '너 한국 방송에 나왔니? 널 영상에서 봤어. 만나서 반가워'라고 이야기했다"며 달라진 일상을 전했다.
라이는 포터 일을 하지 않는 비수기에는 한국어 공부에 집중하고 있다고. 그는 "관광 시즌일 때는 공부 못 하니까 비시즌에 공부한다"며 "한국에 가고 싶은 꿈이 있다. 일한 만큼 돈을 벌고 싶다. 네팔에서는 일한 만큼 돈이 안 나온다"며 한국어 공부에 진심인 이유를 밝혔다.
타망은 검비르의 도움으로 카트만두 한식당에서 일을 시작했다. 그는 "열심히 해서 요리 배우게 되면 도움이 될 거라고 했다. 아직 식당 청소와 막내 일, 웨이터를 하고 있다"며 "내겐 일을 배울 수 있다는 게 가장 크다. 언젠가는 모든 한국 음식을 만들 수 있도록 배우고 싶다"고 말했다.
이어 "부모님이 편찮으셔서 카트만두에 온 것도 있다. 집에서 돈을 벌 수 있는 사람이 없어서 내가 더 벌어야 한다"며 18세라는 어린 나이에 홀로 식당에서 숙식까지 해결하면서 생계를 책임지고 있다고 전해 안타까움을 자아냈다.
라이와 타망이 '기안바라기'처럼 기안84에 대한 이야기만 하자, 검비르는 "실은 여기 계신 분들이랑 다 같이 노력해서 너희를 한국에 초대하려고 왔다"고 밝혔다. 놀란 라이와 타망은 서로를 얼싸안고 "한국에 가다니", "한국에 갈 수만 있다면 뭐가 더 필요하겠어"라며 기쁨을 감추지 못했다. 타망은 "뭘 어떻게 말해야 할지 모르겠다. 한국은 엄청나게 노력해도 가기 힘든 곳인데"라며 감격했고, 라이도 "정말 좋다"며 밝게 웃었다. 이어 두 사람은 초대해 준 이들에게 감사 인사를 전했다.
라이는 한국 여행 초대 받은 기분에 대해 "말할 수 없이 정말 기뻤다"며 "사람들이 '진짜 한국 가냐'고 물어보는데 '아직 모른다'고 했다. 서프라이즈 하고 싶다. 괜히 부모님이 마을 사람들한테 얘기할 거 같다"고 말했다. 타망은 "깜짝 놀랐다. 지금도 놀라는 중이다. 다른 사람들 여권만 보다가 내 여권을 만들려고 보니까 '조만간 해외에 가게 되는 건가'라는 생각이 들었다"며 설렘을 드러냈다.