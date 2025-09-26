아빠 된 곽튜브, ♥공무원 예비신부가 반한 이유 "세상에서 제일 재밌다고"

기사입력 2025-09-26 10:03


[스포츠조선 정유나 기자] 10월 결혼을 앞둔 유튜버 겸 방송인 곽튜브가 예비신부를 언급했다.

내일(27일) 방송될 ENA, EBS 공동제작 '추성훈의 밥값은 해야지' 10회에서는 룩소르에 도착한 추성훈, 곽준빈, 이은지가 이집트 여행 마지막 날의 완벽한 휴식을 꿈꾸며 남아 있는 밥값 아르바이트를 하루에 몰아서 소화할 예정이다.

이날 '밥값즈'는 항구로 이동해 보트 상인 일을 시작한다. 좁은 운하를 지나가는 크루즈에 접근해 배 위에서 물건을 던져 판매하는 것. 손님을 사로잡는 세일즈 능력은 기본이고, 최대 5층 높이의 거대한 크루즈 갑판까지 상품을 던져 전달해야 하는 만큼 힘과 스킬 모두 필요한 고난도 미션이다. 이에 '밥값즈' 파워 끝판왕 추성훈의 활약이 기대를 모은다.

한편, 판매 대결에 나선 세 사람 중 가장 먼저 실적을 올리는 사람은 누구인지도 궁금증을 자극한다. 이은지는 특유의 기세와 쩌렁쩌렁한 목소리로 '판매왕 꿈나무'의 면모를 드러내고, 곽준빈은 끝없는 애교에 할인 공세를 더해 판매에 진심인 모습으로 재미를 더한다. 반면, 의외로 낯가림이 심한 추성훈은 쉽지 않은 도전에 직면한 상황. 하지만 일본인 손님을 발견한 이은지가 "야노 시호 남편"이라고 추성훈을 소개하며 기회를 마련, 과연 추성훈은 판매에 성공할 수 있을 것인지 호기심을 고조시킨다.


또한 카이로에서 룩소르로 이동하는 야간 기차에서는 '밥값즈'의 토크 타임이 이어진다. 결혼을 앞둔 곽준빈은 예비 신부에 대해 "제 얘기를 너무 좋아한다. 세상에서 제일 재미있는 사람인 줄 안다"며 애정을 드러내는가 하면 결혼 16년 차인 추성훈에게 신혼 생활 조언을 구하며 진솔한 대화를 나눈다.

한편 곽튜브는 10월 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 웨딩마치를 울린다. 예비신부는 5세 연하로 지방에서 근무 중인 공무원인 것으로 전해졌다.

그는 지난 8일 자신의 유튜브 채널을 통해 깜짝 결혼 발표를 해 관심을 모았다. 당초 내년 5월 결혼을 할 예정이었으나 예비신부의 임신으로 오는 10월로 결혼식을 앞당기게 됐다. 곽튜브는 "결혼식을 둘이서 열렬히 잘 준비하다 보니까 더 큰 축복이 왔다. 제가 아빠가 됐다. 그래서 세명이 됐다"고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com

