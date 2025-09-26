아빠 된 곽튜브, ♥공무원 예비신부가 반한 이유 "세상에서 제일 재밌다고…

|
[스포츠조선 정유나 기자] 10월 결혼을 앞둔 유튜버 겸 방송인 곽튜브가 예비신부를 언급했다.
그는 지난 8일 자신의 유튜브 채널을 통해 깜짝 결혼 발표를 해 관심을 모았다. 당초 내년 5월 결혼을 할 예정이었으나 예비신부의 임신으로 오는 10월로 결혼식을 앞당기게 됐다. 곽튜브는 "결혼식을 둘이서 열렬히 잘 준비하다 보니까 더 큰 축복이 왔다. 제가 아빠가 됐다. 그래서 세명이 됐다"고 밝혔다.
