'활동 중단' 서우, 미국 가더니 폭풍 벌크업 "등짝 넓어져 편지 써도 …

이게은 기자
기사입력 2025-09-26 13:53
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'60세' 이선희, DJ 데뷔 시선 강탈...손 번쩍 리듬 타기 '몰입 퍼포먼스'
'MBC 퇴사' 문지애, 사업가로 대박 "매출은 법인 전환 기준 돌파, 도파민 터져"
[인터뷰③] 조우진 "59kg까지 빠진 '보스'→82kg까지 간 '사마귀'..23kg 차이 고무줄 몸"('보스')
김신영, 라디오 대신 故전유성 곁 지켰다…물수건 간호 ‘눈물의 사제’ [SC이슈]
'최현석 딸' 최연수, 결혼식 민폐하객 저격 영상 삭제 "어린 친구들 잘못없어"[SCin스타]
'7억원>21억원, 이게 맞다고?' 문서준 토론토 계약금 21억의 충격적 실체, 박준현 키움계약금 7억원의 가치가 더 높이 평가받는 진짜이유
첫판 LG 이기면 사실상 끝 vs 한화 3연승 뒤집기 간다. 1,2위 외나무다리 최종전 류현진-치리노스 첫 날 승자는 누구[SC 포커스]
토트넘 사생활 논란 정면 돌파, '임신한 아내 배신한 불륜남' 곧 완전 영입 전망→프랭크 감독 찬사
LAD가 외면하고 보스턴이 버린 이 투수, PHI에서 화려한 부활...이적후 3승 ERA 0.66, 가을야구서 복수 가능
"토트넘에 이럴 수가" 'HERE WE GO' 단독, 손흥민 대체자 낙점→맨시티 1150억 거절→장기 재계약…사비뉴의 계산된 '배신'