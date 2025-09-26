'응급 출산' 김지혜, 중환자실 퇴원한 子 드디어 공개…벌써 또렷한 이목구비

기사입력 2025-09-26 14:30


'응급 출산' 김지혜, 중환자실 퇴원한 子 드디어 공개…벌써 또렷한 이목…

[스포츠조선 이우주 기자] 그룹 캣츠 출신 김지혜가 신생아 중환자실에서 퇴원한 아들을 드디어 공개했다.

김지혜는 26일 "임오들 안녕. 저는 배코예요"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 김지혜 최성욱 부부의 쌍둥이 아들 모습이 담겼다. 응급 출산 후 신생아 중환자실에서 지냈던 김지혜의 아들은 태어난 지 18일 만에 퇴원해 엄마, 아빠 품에 안겼다.

이날 김지혜는 "둥이들 중 배코먼저 퇴원합니다. 태어나자마자 니큐 들어가서 한번 안아보지도 못하고 매일을 눈물로만 보냈는데, 드디어 안아봤어요 내 아기"라며 "둘 다 함께 가면 너무 좋겠지만 요롱이는 니큐에 조금 더 있어야 할 거 같아요. 조금만 더 힘내자"라고 기쁜 소식을 알리기도. 쌍둥이들 걱정에 산후조리원에도 들어가지 못했던 김지혜는 "저는 이제 집에서 산후조리를 마치고 배코와 함께 조리원 들어가요! 천국이라는 조리원 생활 해볼게요"라고 이제서야 산후조리원에 들어간다고 밝혔다.

한편, 김지혜는 그룹 파란 출신 뮤지컬 배우 최성욱과 2019년 결혼, 지난 8일 쌍둥이를 출산했다. 김지혜는 출산 예정일 2주 전 갑자기 양수가 터지면서 긴급 제왕절개 수술을 받았다. 이에 김지혜의 쌍둥이 남매는 신생아 중환자실에 입원했고, 임신중독증 증세가 있었던 김지혜는 무사히 건강을 회복했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성, 최양락과 마지막 함께 했다..“죽기 전 가장 보고픈 사람”

2.

김신영, 라디오 대신 故전유성 곁 지켰다…물수건 간호 ‘눈물의 사제’ [SC이슈]

3.

[SC인터뷰] 8년 침묵 이어 유튜버로 새출발..S.E.S 슈 "설렘 찾으며 살고 싶어요"(종합)

4.

한가인♥연정훈, 부부싸움 안 한다더니..'이혼수' 나왔다 "잘 극복해야"

5.

이장우, ♥조혜원과 결혼 앞두고 분노 "하객만 1000명, 다 챙기려니 화나"

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성, 최양락과 마지막 함께 했다..“죽기 전 가장 보고픈 사람”

2.

김신영, 라디오 대신 故전유성 곁 지켰다…물수건 간호 ‘눈물의 사제’ [SC이슈]

3.

[SC인터뷰] 8년 침묵 이어 유튜버로 새출발..S.E.S 슈 "설렘 찾으며 살고 싶어요"(종합)

4.

한가인♥연정훈, 부부싸움 안 한다더니..'이혼수' 나왔다 "잘 극복해야"

5.

이장우, ♥조혜원과 결혼 앞두고 분노 "하객만 1000명, 다 챙기려니 화나"

스포츠 많이본뉴스
1.

'7억원>21억원, 이게 맞다고?' 문서준 토론토 계약금 21억의 충격적 실체, 박준현 키움계약금 7억원의 가치가 더 높이 평가받는 진짜이유

2.

토트넘 사생활 논란 정면 돌파, '임신한 아내 배신한 불륜남' 곧 완전 영입 전망→프랭크 감독 찬사

3.

[공식발표]충격적인 손흥민 패싱, AFC 올해의 선수상 SON 왜 제외했나...'부진' 일본-이란 선수가 후보로

4.

'손흥민 절친' 해리 케인, 토트넘 복귀설 가시화?…'환매조항' 발동하면 가능, 프랭크 감독 "대환영"

5.

이 얼마나 짜릿한 순간인가, '54호포 오타니-12승 야마모토' LAD 지구 우승...그러나 김혜성의 우울한 가을

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.