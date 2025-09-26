김동성♥인민정, 공사장서 덜 익은 컵라면 먹방..“먹어도 되는 거 맞나”

기사입력 2025-09-26 16:44


김동성♥인민정, 공사장서 덜 익은 컵라면 먹방..“먹어도 되는 거 맞나”

[스포츠조선 박아람 기자] 전 쇼트트랙 국가대표 김동성과 아내 인민정이 건설 현장에서의 고단한 일상을 공개, 진솔한 모습을 보여줬다.

인민정은 26일 개인 계정에 김동성과 함께 건설 현장 공사 후 점심시간에 간단한 식사로 끼니를 때우는 모습을 담은 영상을 게재했다.

영상에서 두 사람은 좁은 탁자에 앉아 빵, 컵라면, 유부초밥, 샐러드 등으로 허기를 채우는 장면이 담겼다.

먼저 인민정은 냉장고에서 딱딱하게 굳은 빵을 꺼내며 "먹어도 되는 거 맞지?"라고 말하며 조심스럽게 한입 베어 물었다. 김동성 역시 면이 덜 익은 컵라면을 입에 욱여넣으며 식사를 했다.

인민정이 "맛있냐?"고 묻자 김동성은 말없이 고개를 끄덕이며 묵묵한 반응을 보였다.

더불어 인민정은 '인생에서 가장 피하고 싶은 일 생길 때마다 봐야지'라는 제목의 영상을 게재하며 마음을 다잡기도 했다.

영상에는 MBC '신인감독 김연경'의 한 장면이 담겨있어 눈길을 끈다.인민정은 김연경이 선수에게 "어딜 봐!! 네가 해야지!"라고 호통을 치는 모습에 "넵..."이라며 스스로를 채찍질했다.

김동성은 2004년 비연예인과 결혼해 두 아이를 두었으나 2018년 이혼했다. 이후 2021년 2월 TV조선 예능 프로그램 '우리 이혼했어요'에 인민정과 함께 출연했고, 같은 해 5월 혼인신고를 통해 법적으로 부부가 됐다.


하지만 재혼 전 양육비 미지급으로 2020년 '배드파더스' 사이트에 이름이 등재되기도 했다. 전처 A씨는 2023년 11월, 약 8000만 원의 양육비가 지급되지 않았다며 김동성을 양육비 이행확보법 위반 혐의로 고소했다. 이에 김동성 측은 "빚이 수입보다 많아 양육비를 줄 수 없는 상황"이라며 "밀린 양육비를 보내기 위해 최선을 다하고 있다"고 입장을 밝혔다.

최근에는 쇼트트랙 지도자 자격증을 취득했다는 소식도 전했다. 김동성은 지난 21일, 대한빙상경기연맹에서 발급한 자격증 사진을 공개하며, 건설 현장에서 근무하는 동시에 자격증을 준비해 온 사실을 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 김동성은 1995년부터 2005년까지 대한민국 쇼트트랙 국가대표로 활약했다. 특히 1998년 나가노 동계올림픽에서 1000m 금메달과 5000m 계주 은메달을 따내며 한국 쇼트트랙 전성기를 이끌었다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성, 최양락과 마지막 함께 했다..“죽기 전 가장 보고픈 사람”

2.

[SC인터뷰] 8년 침묵 이어 유튜버로 새출발..S.E.S 슈 "설렘 찾으며 살고 싶어요"(종합)

3.

'활동 중단' 서우, 미국 가더니 폭풍 벌크업 "등짝 넓어져 편지 써도 될 듯"

4.

김신영, 라디오 대신 故전유성 곁 지켰다…물수건 간호 ‘눈물의 사제’ [SC이슈]

5.

'사실혼 전처' 진미령, 故 전유성 애도..근조화환 보내 마지막 인사

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성, 최양락과 마지막 함께 했다..“죽기 전 가장 보고픈 사람”

2.

[SC인터뷰] 8년 침묵 이어 유튜버로 새출발..S.E.S 슈 "설렘 찾으며 살고 싶어요"(종합)

3.

'활동 중단' 서우, 미국 가더니 폭풍 벌크업 "등짝 넓어져 편지 써도 될 듯"

4.

김신영, 라디오 대신 故전유성 곁 지켰다…물수건 간호 ‘눈물의 사제’ [SC이슈]

5.

'사실혼 전처' 진미령, 故 전유성 애도..근조화환 보내 마지막 인사

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]충격적인 손흥민 패싱, AFC 올해의 선수상 SON 왜 제외했나...'부진' 일본-이란 선수가 후보로

2.

'7억원>21억원, 이게 맞다고?' 문서준 토론토 계약금 21억의 충격적 실체, 박준현 키움계약금 7억원의 가치가 더 높이 평가받는 진짜이유

3.

5.2이닝 '8실점' 고개 숙인 이마나가, 스즈키는 28~29호 연타석 홈런에 '97타점', 극명하게 엇갈린 컵스 일본인 투타

4.

"축구로 보답드리겠다" FC서울 김진수, 이적 후 첫 구단 '8월의 선수상' 수상

5.

'75이닝 돌파+멀티이닝 2위' 폭풍질주에도 "지치질 않네"…사령탑 웃게한 불펜 구세주, 7년차 스텝업 위한 '비결' 있었다 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.