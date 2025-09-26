배우 성훈, 아시아→남미까지 접수! 글로벌 팬 만난다

|
- 전 세계로 확장되고 있는 성훈의 글로벌 영향력
- 성훈, "해외 팬들과 함께 시간을 보내게 되어 영광"
배우 성훈이 아시아를 넘어 남미까지, 전 세계 팬들과의 만남을 이어가며 글로벌 대세 배우로서의 입지를 다시 한번 입증한다.
|
또한 성훈은 브라질에서 두 번째 팬미팅 투어도 개최, 남미 팬들과의 재회를 앞두고 있다. 10월 19일(일) 상파울루, 23일(목) 올린다, 26일(일) 쿠리치바 등 총 3개 도시에서 열리는 이번 팬미팅은 지난해에 이어 현지에서 꾸준한 팬층이 형성되고 있어 의미 있는 일정이 될 전망이다. 성훈의 글로벌 영향력은 이제 아시아를 넘어 남미 전역으로 확장되고 있다.
이에 대해 성훈은 "지난해에 이어 올해에도 해외 팬분들과 함께 시간을 보내게 되어 영광이다. 기다려주신 만큼 잊지 못할 순간이 될 수 있도록 최선을 다해 준비하고 있으니 많은 기대 부탁드린다"고 소감을 전했다.
한편, 현재 성훈은 드라마 촬영 준비 중에 있으며 예능과 광고 등 다양한 분야에서 활동을 이어 나갈 예정이다.