엄태구, 장도연과 데이트 포착...직진 플러팅까지 "너무 설레" ('장도…

|
|
|
|
|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자] 엄태구가 장도연에 적극적으로 돌진했다.
이어 장도연은 엄태구에 '영수'를 추천, 그때 제작진은 "옥순이 하면 안 되냐"고 했다. 그러자 장도연은 "안 된다. 옥순은 예쁜 사람만 하는거지 않냐"면서 "그럼 옥순으로 하겠다"고 해 웃음을 안겼다.
이후 옥순으로 변신한 장도연은 "영수 님은 평소에 뭐하냐"고 물었고, 영수로 변신한 엄태구는 "평소에 옥순님 생각?"이라며 기습 플러팅을 해 장도연을 웃게 했다. 이에 옥순은 "이렇게 저돌적인 분은 없었다"며 수줍은 미소를 지었고, 영수는 "일대일 데이트로 나오니까 너무 설레서"라며 '나는 솔로'에 몰입해 눈길을 끌었다.
|
그때 영수는 "아까 이상형은 영철(변요한)님이라고 하시지 않았냐. 나를 이용해서 영철 님이랑 잘 되시려고?"라며 영철을 견제, 옥순은 "그 반대다. 유치한 심리인데 질투하셨으면 좋겠어서"면서 영수에게 마음을 드러내 웃음을 안겼다.
이어 옥순은 "3시에 일어나서 조깅할거다. 4시간 뛸거다"면서 아침 데이트를 신청, 이에 영수는 "괜찮다"면서 옥순의 옆자리로 향하는 돌발 행동으로 눈길을 끌었다.
anjee85@sportschosun.com